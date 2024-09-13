該局發現合併存在的問題，包括價格上漲和客戶獲得的服務減少情況尤其令人擔憂。然而，合併可以提高行動網絡質素。該局將要求Vodafone在12月7日做出最終決定之前提供補充方案，以完成交易。

該局在調查結果中提出多種方案以消除憂慮，建議承諾投資目標，不會提高價格，以及提出標準化的批發定價，以確保虛擬流動網絡營運商獲得公平的價格，並建議剝離部分流動網絡資產和頻譜，但承認結果可能不會有效。

兩家公司表示，Vodafone及長和旗下3英國均不同意調查結果的部分內容，重申合併將解決當地功能失調的流動通訊市場市場，釋放更多競爭和投資。Vodafone同日在另一份聲明中引述 Opensignal的一份報告稱，英國的5G可用性在25個歐洲國家中排名第22位，並且是七國集團中數據速度最慢的。但英國競爭與市場管理局認為Vodafone和3英國合併交易以改善網絡覆蓋的承諾被誇大。

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