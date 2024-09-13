現時萬利集團為香港排名前二的國際集裝箱班輪燃油加注服務商，中港業務佔業務比重共85%。

謝威廉稱，受到紅海危機影響，令航運界需繞航並增加航運日數，因此需要配合需求增加覆蓋歐洲及非洲的港口數目，涉及投資視乎各港口需求而不同。同時亦因應船東減排的需求，集團投資董事佘啟明指，他們亦早作準備，並已經在香港、內地的盬田、蛇口、南沙及馬來西亞巴生港，供應生物燃料。

儘管集團的營運成本有所上升，及毛利率下降，致上半年度由盈轉虧，虧損162萬美元，但是他們為及早準備而需進行投資，謝威廉稱，隨著增加在歐洲的港口覆蓋，他們冀將來推動將更多生意帶來亞洲。

雖然香港港口近期班輪靠泊較前為少，但是他指，主線班輪減少，支線航線仍有班輪來港、蛇口及盬田，因此對萬利的業務影響未致太大。

謝威廉又指，他們對收購上下游業務持開放態度。目前生物燃油供應業務佔比雖然尚少，但是他指，生物燃油的銷售量及收入在過去一年已經分別增長84.6%及95.8%，加上為滿足範圍三排放匯報要求，明年歐洲徵收碳税，亦需對船作評级，因此預期需求會持續增加，長遠有助降低單位成本。一般而言，生物燃油的毛利率會高些，面對競爭少些。長遠而言，他不排除在新能源領域物色合作伙伴。另世界前十二大船東中有八間為其客戶，集團亦為大部份客戶提供貿易融資，未試過有壞賬。

萬利曾經尋求在GEM板上市，但是謝威廉指，經歷兩年後，他們選擇轉到美國市場，約需時不到一年落實上市。即使近期股價低迷，但是對營運無影響，目前亦對股本無特別行動。

其他報道

【有片：埋身擊】美匯指數反覆向下 黃金白銀受惠

長和合併英國電訊業務被競爭管理局質疑 要求交補充方案

KKTIX：有不法分子建假冒頁面詐騙 正推進官方電子票認證機制

百勝料旗下創新模式Pizza Hut WOW年底增至逾200家門店

日圓升值見逾8個月最強 匯豐上調預期

金澤培：港鐵留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材

滬指連跌三個交易日 本周跌2.23%

波音工會否決勞資協議 周五午夜起罷工

WeChat Pay HK伙內地文娛平台貓眼娛樂推出限時優惠

匯豐上調九倉評級至「持有」 目標價維持17.3元

創維13億人幣悉售樂金顯示（中國）一成股權

國泰完成認股權證回購 總代價逾15億元

半日沽空金額減9% 美團沽空減25%

美的IPO據報以上限定價

恒指半日升167點 創月內最大升幅 曾升穿10、20、50天線

IMF：中國向製造業提供支持 僅對出口產生些許效應

許家印據報被移至深圳特別拘留中心 以便與恒大高層溝通

京東再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金