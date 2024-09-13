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燃油供應服務商CBL：香港港口近期主線班輪靠泊減少 支線航線保生意

近年紅海爆發危機影響航運市場，燃油供應服務商萬利集團之上市實體CBL International(美：BANL)已自去年3月招股時，將覆蓋港口數目由36個增至60個。集團主席謝威廉表示，他們還計劃做好亞洲、歐洲及非洲的港口覆蓋，以至因應船東的需求供應更多生物燃油，亦正物色上下游的收購項目。

現時萬利集團為香港排名前二的國際集裝箱班輪燃油加注服務商，中港業務佔業務比重共85%。

謝威廉稱，受到紅海危機影響，令航運界需繞航並增加航運日數，因此需要配合需求增加覆蓋歐洲及非洲的港口數目，涉及投資視乎各港口需求而不同。同時亦因應船東減排的需求，集團投資董事佘啟明指，他們亦早作準備，並已經在香港、內地的盬田、蛇口、南沙及馬來西亞巴生港，供應生物燃料。

儘管集團的營運成本有所上升，及毛利率下降，致上半年度由盈轉虧，虧損162萬美元，但是他們為及早準備而需進行投資，謝威廉稱，隨著增加在歐洲的港口覆蓋，他們冀將來推動將更多生意帶來亞洲。

雖然香港港口近期班輪靠泊較前為少，但是他指，主線班輪減少，支線航線仍有班輪來港、蛇口及盬田，因此對萬利的業務影響未致太大。

謝威廉又指，他們對收購上下游業務持開放態度。目前生物燃油供應業務佔比雖然尚少，但是他指，生物燃油的銷售量及收入在過去一年已經分別增長84.6%及95.8%，加上為滿足範圍三排放匯報要求，明年歐洲徵收碳税，亦需對船作評级，因此預期需求會持續增加，長遠有助降低單位成本。一般而言，生物燃油的毛利率會高些，面對競爭少些。長遠而言，他不排除在新能源領域物色合作伙伴。另世界前十二大船東中有八間為其客戶，集團亦為大部份客戶提供貿易融資，未試過有壞賬。

萬利曾經尋求在GEM板上市，但是謝威廉指，經歷兩年後，他們選擇轉到美國市場，約需時不到一年落實上市。即使近期股價低迷，但是對營運無影響，目前亦對股本無特別行動。

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