恒指今早高開57點，高位升300點，低位升57點，高低波幅242點。上升股份比例為34.52%，下跌為24.58%，無升跌為40.89%。

恒指收市升128點或0.75%，報17369點，大市成交金額888億元，較上日減少3.05%，是9月5日849.52億元成交後最少；國指升53點或0.9%，報6071點。恒生科技指數收報3479點，升0.13%。

藍籌股成交金額400.96億元，佔大市成交45.15%；科指成份股成交金額194.24億元，佔大市成交21.87%；國指成份股成交金額338.57億元，佔大市成交38.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.31%，至96.62億元，佔大市成交10.87%。牛熊證成交金額49.5億元，減少6.87%；窩輪成交金額47.12億元，增加2.98%。

藍籌66隻升，16隻下跌，0隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.87%，收報14.5元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌3.66%，收報7.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.05元，升3.44%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報41.45元，跌3.04%。

恒指曾升穿10天線(17438.34點)、20天線(17534.53點)、50天線(17416.14點)，續高於250天線(17236.92點)。科指10天線(3480.76點)跌穿20天線(3480.24點)，曾升穿50天線(3496.26點)。

北水南下合計淨流入2.39億元，較上日減少92.23%，連續第2日流入，累計流入33.13億元。北水本月累計流入217.91億元，按月減少47.96%，連續第3個月減少，金額是2023年12月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.74%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見17540.81點，是9月5日17555.61點後最高。今日收市報17369.09點，是9月5日後收市新高，當日報17444.3點。連升2日，累計升260.38點，對上一次連升2日是8月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月26日。

科指曾升最多1.54%，是9月12日後最大升幅，當日升幅為1.66%。高見3528.77點，是9月3日3534.69點後最高。收市報3479.8點，是9月5日後收市新高，當日報3487.8點。連升4日，累計升43.05點，對上一次連升4日是6月6日。

國指曾升最多1.83%，是8月30日後最大升幅，當日升幅為2.52%。高見6127.86點，是9月5日6155.54點後最高。收市報6071.52點，是9月5日後收市新高，當日報6105.54點。連升2日，累計升88.97點，對上一次連升2日是8月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月26日。

一周表現

恒指本周累跌0.43%或75點，跌幅是9月06日後最大，當時收市跌幅為3.03%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月26日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升7.8%，其次為藥明生物（2269）及阿里巴巴（9988），分別升4.34%及3.7%。而表現最差的是中石油（0857），累跌10.76%，其次為百威（1876）及申洲國際（2313），分別跌10.22%及10.18%。

國指本周累跌0.56%或34點，跌幅是9月06日後最大，當時收市跌幅為3.56%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月26日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升3.7%，其次為小米（1810）及美團（3690），分別升3.67%及3.1%。而表現最差的是中石油（0857），累跌10.76%，其次為申洲國際（2313）及極兔速遞（1519），分別跌10.18%及9.46%。

科指本周累跌0.23%或8點，跌幅是9月06日後最大，當時收市跌幅為2.04%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月26日；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升21.55%，其次為阿里巴巴（9988）及小米（1810），分別升3.7%及3.67%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌9.19%，其次為同程旅行（0780）及金蝶（0268），分別跌8.39%及8.36%。

午後消息股表現

百勝（9987）料旗下創新模式Pizza Hut WOW年底增至逾200家門店。收報266.6元，升0.45%。

金澤培：港鐵（0066）留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材。收報26.75元，升0.75%。

騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK伙內地文娛平台貓眼娛樂推出限時優惠。收報374.8元，升0.59%。

匯豐上調九倉（0004）評級至「持有」 目標價維持17.3元。收報19.1元，升1.49%。

創維（0751）13億人幣悉售樂金顯示（中國）一成股權。收報2.62元，升0.38%。

國泰（0293）完成認股權證回購 總代價逾15億元。收報7.91元，升0.76%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）再次加薪 旗下零售集團和職能體系一年發放20個月薪金。收報104.3元，跌0.1%。

佳兆業（1638）逾74%債務持有人已加入重組支持協議 孫越南退休。收報0.094元，升6.82%。

金價再創新高。

黃金股

中國黃金國際（2099）收報29.9元，升5.28%。

靈寶黃金（3330）收報2.94元，升2.08%。

紫金礦業（2899）收報14.5元，升3.87%。

招金礦業（1818）收報12.54元，升3.64%。

價值黃金（3081）創上市新高，見60.86元，收報60.86元，升2.18%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1853元，收報1853元，升2.15%。

山東黃金（1787）收報15.2元，升5.7%。

珠寶股

周大福（1929）收報5.97元，升1.88%。

六福集團（0590）收報14.06元，升0.43%。

周生生（0116）見52周低5.73元，收報5.82元，升0.34%。

景福集團（0280）收報0.34元，升4.62%。

謝瑞麟（0417）收報0.8元，無升跌。

自動系統（0771）1170萬美元減持GDH。收報0.51元，升4.08%。

豐盛生活服務（0331）最快今公布業績。收報5.41元，升0.74%。

嘀嗒出行（2559）發750萬美元存託股收購優信約2%股權。收報2.07元，跌8%。

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，HKTVmall，8月訂單總商品交易額按年跌逾4%。收報1.52元，跌3.18%。

靈寶黃金（3330）申請H股全流通。收報2.94元，升2.08%。

渣打（2888）企業及投資銀行部據報成立新團隊，冀爭取大額收入跨境業務交易。收報78.25元，升0.58%。

實力建業（0519）料全年虧損擴大至5567萬元。收報0.064元，跌8.57%。

恒隆集團（0010）上海港匯服務式公寓變身上海金普頓徐家匯酒店。收報8.76元，升1.74%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶今起接入騰訊（0700）旗下微信支付，料9月底全線消費者可用。阿里收報82.75元，跌0.54%。

騰訊（0700）收報374.8元，升0.59%。

王衞增持順豐房託（2191）。收報2.7元，升0.37%。

據報內地本月下調存量房貸利率。

內銀

建行（0939）收報5.45元，升1.68%。

農業銀行（1288）收報3.5元，升0.57%。

工行（1398）收報4.22元，升1.69%。

中國銀行（3988）收報3.37元，升0.9%。

內房

中海外（0688）收報11.22元，升0.72%。

龍湖（0960）收報8.02元，升2.95%。

潤地（1109）收報19.6元，升1.03%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.218元，升0.93%。

萬科（2202）收報3.93元，升1.03%。

融創（1918）收報0.92元，跌1.08%。

禹洲（1628）收報0.06元，升3.45%。

佳兆業（1638）收報0.094元，升6.82%。

新城發展（1030）收報1.46元，無升跌。

龍光地產（3380）收報0.76元，升2.7%。

世茂集團（0813）收報0.465元，無升跌。

雅居樂（3383）收報0.375元，無升跌。

時代中國（1233）收報0.202元，升1.51%。

奧園（3883）收報0.109元，升4.81%。

旭輝（0884）收報0.219元，升0.46%。

富力（2777）收報0.68元，跌1.45%。

遠洋集團（3377）創上市新低，見0.153元，收報0.166元，跌11.23%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見60.86元，收報60.86元，升2.18%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1853元，收報1853元，升2.15%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.65元，收報4.65元，升10.19%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7元，收報6.82元，升3.65%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.46元，收報14.28元，升3.18%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見139.5元，收報139.5元，升0.79%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.66元，收報42.62元，升1.28%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1853元，收報1853元，升2.15%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8953元，收報8952.75元，升0.03%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2253元，收報2253元，升0.36%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見894.45元，收報894.45元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.55元，收報1069.55元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1147.65元，收報1147.65元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.8元，收報7.8元，升2.09%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.85元，收報17.85元，升0.85%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見126.95元，收報126.95元，升0.44%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.04元，收報54.04元，升0.04%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見55.34元，收報55.34元，升1.8%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見38元，收報38元，升1.06%；眾安智慧生活服務（2271）創上市新高，見1.43元，收報1.36元，升0.74%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見115元，收報113.4元，升4.71%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見34.35元，收報31.9元，跌0.31%；第一太平（0142）創52周高，見4.38元，收報4.33元，升1.17%；方正控股（0418）創52周高，見0.77元，收報0.73元，升10.61%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見217元，收報215元，無升跌；米格國際控股（1247）創52周高，見2.75元，收報2.4元，跌5.88%；蠟筆小新食品（1262）創52周高，見2.2元，收報1.88元，升8.05%；民商創科（1632）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升7.14%；康寧醫院（2120）創52周高，見15.9元，收報15元，升0.13%；永嘉集團（3322）創52周高，見0.177元，收報0.176元，升6.02%；盛業（6069）創52周高，見5.98元，收報5.81元，跌2.52%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.295元，收報0.3元，跌3.23%；遠洋集團（3377）低見0.153元，收報0.166元，跌11.23%；融信中國（3301）低見0.092元，收報0.105元，升5%；中梁（2772）低見0.076元，收報0.076元，跌2.56%；希教國際控股（1765）低見0.155元，收報0.161元，跌6.94%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.455元，收報0.47元，無升跌；百威（1876）低見7.63元，收報7.64元，跌3.66%；弘海高新資源（0065）低見0.075元，收報0.079元，無升跌；中國寶力科技（0164）低見0.335元，收報0.36元，跌4%；綠地香港（0337）低見0.122元，收報0.126元，升1.61%。

93隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；合生（0754）低見2.43元，收報2.46元，無升跌；周生生（0116）低見5.73元，收報5.82元，升0.34%；大快活（0052）低見6.85元，收報6.89元，跌4.04%；叙福樓（1978）低見0.35元，收報0.375元，升4.17%；恒安（1044）低見21.75元，收報21.95元，跌1.13%；潤啤（0291）低見21.95元，收報22.15元，升0.23%；華潤啤酒（0291）低見21.95元，收報22.15元，升0.23%；包浩斯（0483）低見0.23元，收報0.23元，跌1.29%；航天控股（0031）低見0.255元，收報0.26元，跌1.89%。

異動股

上升異動股，包括，金輪天地控股（1232）收報0.042元，升82.61%；信銘生命科技（0474）收報0.085元，升32.81%；宜明昂科（1541）收報4.94元，升28.65%；恆新豐控股（1920）收報0.83元，升27.69%；景業名邦集團（2231）收報0.34元，升25.93%；BHCC HOLDING（1552）收報0.125元，升25%；珠光控股（1176）收報0.073元，升23.73%；恒大汽車（0708）收報0.28元，升23.35%；易緯集團（3893）收報0.58元，升22.11%；科濟藥業－Ｂ（2171）收報3.12元，升20.46%。

下跌異動股，包括，新利軟件（8076）創52周高，見0.032元，收報0.017元，跌39.29%；環科國際（0657）見52周低0.015元，收報0.015元，跌25%；百德國際（2668）收報0.485元，跌24.22%；中國數字視頻（8280）收報0.021元，跌22.22%；創陞控股（2680）收報0.211元，跌21.85%；懶豬科技（8379）見52周低0.071元，收報0.076元，跌17.39%；三寶科技（1708）收報0.36元，跌17.24%；未來發展控股（1259）收報0.054元，跌16.92%；華眾車載（6830）收報0.32元，跌16.88%；太和控股（0718）收報0.02元，跌16.67%。

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