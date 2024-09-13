財政部稱，1.16億元的行政處罰為考慮到中證監先前對普華永道的3.25億元行政罰款。中證監的羅單為沒收普華永道案涉期間全部業務收入2774萬元，並處以頂格罰款2.97億元，合計罰沒3.25億元，與財政部協同罰款共計4.41億元。

財政部續指，依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對恒大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的4名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為，以及蔡秀娟，給予吊銷註冊會計師證書的處罰。

同時亦根據《會計師事務所執業許可及監督管理辦法》，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智傑、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編制恒大地產合併財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

對於香港羅兵咸永道會計師事務所為中國恒大集團提供審計服務的相關責任，財政部將透過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務匯報局對相關違法行為進行調查處理。

財政部解釋，自2024年1月起，財政部組織檢查小組對普華永道中天會計師事務所及其廣州分所的恒大地產審計項目執業品質進行專項檢查，發現普華永道及其廣州分所於恒大地產2018年至2020年財務報表審計過程中，明知恒大地產財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告。

財政部表示，當中主要問題包括於期內對恒大地產收入相關的主要審計程序，設計、實施存在嚴重缺陷，多項程序得出不實結論；喪失獨立性，為恒大地產編制合併財務報表，並在合併財務報表層面編製調整分錄以虛增利潤；明知或應知道恒大地產存在大量貨幣資金受限，對財務報表中的重大錯報不予指明，並透過各種方式隱瞞或掩蓋；對恒大地產2020年虛增開發成本、隨意確認投資性房地產的重大會計錯誤不予指明；為未保持職業懷疑，未發現恒大地產「明股實債」方式融資、合併財務報表範圍不準確導致的重大會計差錯；是對恒大地產未依規定揭露重大訴訟仲裁事項不予指明，其他應收款及審計抽樣、持續經營等審計程序執行不到位，專案品質管制失效等。

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