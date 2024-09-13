會財局表示，即使該個別事件的嚴重性，以及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高質素審計服務的能力。

會財局相信，維護高質素審計將有效保障兩地投資者的利益，並維持香港作為國際金融中心的地位。

會財局稱，恒大地産為中國恒大集團的主要子公司，財政局公告為中國恒大集團審計相關的跨境執法行動，奠定重要里程碑。

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