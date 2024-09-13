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恒大風波丨會財局：與財政部加強合作 對羅兵咸恒大審計事件調查有序進行

中國財政部對普華永道（羅兵咸永道於內地的名稱）開罰單，禁業內地羅兵咸半年及作出1.16億元人民幣的行政處罰。會財局發新聞稿表示，隨著財政部對恒大地産內地審計工作調查的結束，當局對香港羅兵咸永道就中國恒大（3333）審計同步進行的獨立調查，並將繼續有序進行，而會財局及中國財政部基於共同的監管利益及相互依賴的宗旨， 將進一步加強監管合作。

相關報道：恒大風波丨羅兵咸內地公司遭釘牌半年、罰款1.16億人幣及沒收違法所得

會財局表示，即使該個別事件的嚴重性，以及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高質素審計服務的能力。 

會財局相信，維護高質素審計將有效保障兩地投資者的利益，並維持香港作為國際金融中心的地位。

會財局稱，恒大地産為中國恒大集團的主要子公司，財政局公告為中國恒大集團審計相關的跨境執法行動，奠定重要里程碑。

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