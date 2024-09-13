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鄭志剛形容新世界面臨數十年最具挑戰時刻 高層：鄭裕彤真的很想培養他

英國《金融時報》引述新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，集團今日面對環境是數十年來最具挑戰性，包括高利率及充滿不確定性的市場。他相信，只要有耐心，加上具備奉獻的精神，最終可達成目標。

鄭志剛表示，已和團隊採取了一系列措施來重新定位、調整策略並進一步加強業務，從債務再融資、出售非核心資產及努力吸引旗艦品牌加入旗下零售業務。

報道引述新世界前任和現任員工表示，鄭志剛在所有業務上均親力親為。例如他在疫情期間於香港設立口罩生產線，並親自到工廠車間檢查口罩的品質。惟幾位熟悉新世界的人士指，同事同時對鄭志剛激進的擴張策略感擔憂，例如斥巨資打造鄰近機場的零售辦公室綜合體11SKIES等。報道引述晨星股票分析師指，高槓桿是新世界一個「揮之不去」的問題，考慮到房地產市場低迷，可能需要更長時間才能解決。

另一方面，報道引述新世界高層指，集團創辦人、鄭志剛祖父鄭裕彤很認可並看重鄭志剛，「真的很想培養他（really wanted to nurture him）」。該高層又讚揚鄭志剛「願意學習」，「只要他能忍受並度過這個困難時期，相信他的事情會好起來的」。

 

 

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