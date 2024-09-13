3英國指，他們已清楚表明會履行110億英鎊的網路投資計劃及創建一流的流動網路，這些承諾奠定了合併的好處，亦可消除CMA的疑慮。他們願意由英國通訊管理局獨立監督和執行這些承諾。其形容，Vodafone英國和3英國的合併是一個千載難逢的機會，為英國帶來110億英鎊網絡投資，支持英國電訊基建實現數碼轉型。

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3英國稱，會繼續與CMA合作，預期爭取合併建議獲得批准。CMA將於12月7日公布最終決定。3英國指出，和Vodafone英國的合併，可以修補英國流動電訊市場運作失調的情況，並釋放更多競爭和投資。

該公司引述研究顯示，英國在25個歐洲國家中5G覆蓋和速度方面排名第22位，而在G7國家中數據速度最慢。是次合併若落實，可以改變這個現狀，為英國每個社區、每所學校和醫院連接一流的5G網絡。CMA的初步調查結果亦認同合併可以改善網絡質素。其相信這次合併利好增長、客戶、投資以及促進市場競爭，因此合併應該獲得CMA的批准。

3英國行政總裁Robert Finnegan表示：「現時英國的流動電訊市場有四家營運商，當中兩家規模較大，另兩家則規模較小，市場缺乏有質素的競爭，並不是有效運作。市場亦普遍認為英國目前的數碼基建遠遠未符合需求和未達到應有水準。我們有決心釋除CMA對合併的疑慮，我們將繼續與CMA合作，爭取讓這次合併獲得通過，為英國客戶、企業以至整個社會帶來廣泛裨益。」

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