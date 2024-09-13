moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

豐盛生活服務全年純利跌4% 末期息略增至0.214元  擬物色購併項目

豐盛生活服務（0331）公布6月底止全年業績，股東應佔溢利按年減少4.2%至5.01億元，但是每股末期息派0.214元，仍按年略增0.5%。集團首席財務官兼公司秘書陳祖偉在業績發布會上表示，若撇除政府友疫情期間補貼因素，經調整純利為4.753億元，按年增長6.6%。

他說，集團手持現金尚達6億元，加上銀行給予授信約31億元，尚未動用部份約20億元，而較早前已經就今年底到期約2億元債務完成再融資，及減債約4600萬元，目前集團淨持現金仍達3億元，因此有條件向外收購合併。執行董事李國邦指，在收購母公司相關的北京保險代理業務，仍在審批中，並會繼續營運現有業務，並會物色與業務相關的新優質項目。

陳祖偉又指，雖然過往機電工程業務予人印象易受周期性影響，但是集團的機電業務營運，連同其他業務配搭，未見太受周期性影響。目前集團整體未完成合約達135億元，隨著香港未來有約44萬個單位落成，連同其他新區如北部都會區發展，他相信會為集團帶來商機。

其他報道

時代集團盈警料全年純利最多跌55% 派息政策保持不變

恒大風波丨中證監揭普華永道審計恒大5大過失 空地當可交付樓盤入帳

鄭志剛形容新世界面臨數十年最具挑戰時刻 高層：鄭裕彤真的很想培養他3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知 有信心釋除疑慮促成合併

恒大風波丨會財局：與財政部加強合作 對羅兵咸恒大審計事件調查有序進行

全日沽空金額減13% 阿里沽空增3%

恒大風波丨羅兵咸內地公司遭釘牌半年、罰款1.16億人幣及沒收違法所得

恒指收市升128點 科指升0.13% 三大指數連跌第2周

途虎養車廣東工場店達1000家 

燃油供應服務商CBL：香港港口近期主線班輪靠泊減少 支線航線保生意

攝像頭突傳出陌生人聲 小米：取回設備並進行檢測 目前狀態正常

【有片：埋身擊】美匯指數反覆向下 黃金白銀受惠

長和合併英國電訊業務被競爭管理局質疑 要求交補充方案

KKTIX：有不法分子建假冒頁面詐騙 正推進官方電子票認證機制

百勝料旗下創新模式Pizza Hut WOW年底增至逾200家門店

日圓升值見逾8個月最強 匯豐上調預期

金澤培：港鐵留意中東及東南亞投資機會 助培訓一帶一路沿線國鐵路人材