他說，集團手持現金尚達6億元，加上銀行給予授信約31億元，尚未動用部份約20億元，而較早前已經就今年底到期約2億元債務完成再融資，及減債約4600萬元，目前集團淨持現金仍達3億元，因此有條件向外收購合併。執行董事李國邦指，在收購母公司相關的北京保險代理業務，仍在審批中，並會繼續營運現有業務，並會物色與業務相關的新優質項目。

陳祖偉又指，雖然過往機電工程業務予人印象易受周期性影響，但是集團的機電業務營運，連同其他業務配搭，未見太受周期性影響。目前集團整體未完成合約達135億元，隨著香港未來有約44萬個單位落成，連同其他新區如北部都會區發展，他相信會為集團帶來商機。

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