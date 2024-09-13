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澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元

澳門統計暨普查局資料顯示，2023年有營運的酒店及經濟型住宿場所按年增加12間至145間，在職員工增加27.8%至45,704人。隨著住客數目大幅增長，客房入住率回升帶動行業收入按年上升1.4倍至379.3億元（澳門元，下同）；支出（不包括折舊及利息支付）亦增加41.1%至298.4億元。酒店業於2023年由虧轉盈，共錄得81.8億元盈利。反映行業對經濟貢獻的增加值總額按年上升3倍至203.5億元。

2023年澳門酒店數目共102間，按年增加3間。酒店收入同比上升1.4倍至378.2億元，當中客房租金、餐飲服務和出租場地收入分別按年增加2.4倍、1.8倍及40%，達到183.7億元、81.4億元及80.7億元。支出按年增加41%至297.5億元，經營費用（142億元）、員工支出（121.4億元）與購貨及佣金支出（34.1億元）分別上升50.4%、19.7%和1.3倍。酒店全年盈利為81.6億元。

按酒店級別統計，四星級酒店的收入按年上升近七成，五星級和三星級酒店的收入均錄得逾一倍的升幅，二星級酒店收入的升幅更逾三倍。同時，各星級酒店均錄得盈利，五星級、四星級、三星級和二星級酒店的盈利分別有58.8億元、11.3億元、10.6億元及1億元。

2023年經濟型住宿場所按年增加9間至43間。收入及支出分別為1.1億元及0.9億元，較2022年分別上升3倍及1.1倍；全年盈利0.2億元。

 

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