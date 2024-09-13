港投公司將投資從事基因測序技術的上海芯像生物科技、專攻智能電網的Emaldo Limited及研發智能前沿科技設備的玖治科技（香港）。

港投公司行政總裁陳家齊表示，作為耐心資本，港投公司致力在港培育新質生產力，並作為各個創科界別的橋樑，務求在科技研發及應用迎來重大變革期的當下，發揮資本引導的力量，加速科技研究成果落地和轉化，從而提升香港的長遠競爭力及經濟活力。

Beyond Ventures聯合創辦人及管理合伙人文立表示，自2017年起便開始投資香港的初創項目，其中包括已上市及被收購的成功例子。隨著政府相繼推出創科政策，看到顯著市場變化和前所未有的機會。他又指，科研項目開始注重商業化，優良的國內及海外企業期望在港落地和融資，將積極與港投公司及各持份者緊密合作，為香港成為國際金融及創科中心出一分力。

Brizan Ventures聯合創辦人及合伙人高秉強表示，香港應充分利用人才和地理優勢，推動服務業轉型，提升IoT智能家居、大健康及智能出行市場的活力。此外，亦應探討創新教育的必要性，以及如何通過社會和企業的共同努力，與港投公司合作支持年輕人的創業夢想和持續學習。創業靈感往往源自對生活的不滿，興趣和好玩是激發學生熱情的關鍵，期待共同為香港未來注入創新活力。

Lanchi Ventures管理合夥人朱天宇表示，作為聚焦科技的早期投資基金，Lanchi Ventures致力於支持通過技術重新定義未來的創業者。立足香港是其全球化戰略的關鍵，特別是在人工智能、新能源、先進製造等領域，香港可為企業提供獨特的市場入口和資本通道。他相信，香港的國際化生態為創投基金提供豐富的機遇，將積極利用優勢推動企業成長和國際化。

概念資本聯合創辦人及合夥人陳棗烈表示，科技將引領香港未來，其投資策略充分利用香港的獨特地位，已投資超過26家與本地有聯繫的科技公司，創造了數千個就業機會，並將繼續與港投公司緊密合作，助力香港成為全球創新科技樞紐。

港投公司將致力發揮資本引導和槓桿市場的力量，持續激活「投」、「產」、「學」、「研」的協同合作，與創投基金和初創企業攜手並進，共建更蓬勃創投創業生態圈，為香港締造經濟發展新動能。

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