至於今年首8個月社會融資規模增量累計21.9萬億元，比去年同 期少3.32萬億元。其中， 對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.42萬億元，按年少增3. 57萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1583億 元，按年多減800億元；委託貸款減少548億元， 按年多減1397億元；信託貸款增加3556億元， 按年多增3319億元；企業債券淨融資1.78萬億元， 按年多2031億元；政府債券淨融資5.64萬億元， 按年多6798億元；非金融企業境內股票融資1576億元， 按年少4842億元。

中國人民銀行有關部門負責人指，8月數據看有3個特點， 包括金融總量合理增長。近期M2餘額增速較為平穩。8月社會融資 規模和人民幣貸款餘額增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速 高約4個百分點。

第二是信貸結構持續優化。於8月底，製造業中長期貸款餘額13. 69萬億元，按年增長15.9%，其中， 高技術製造業中長期貸款餘額增長13.4%。科技型中小企業貸款 餘額3.09萬億元，增長21.2%，連同「專精特新」 企業貸款和普惠小微貸款餘額增速均高於同期各項貸款增速。 至於利率繼續下行。8月新發放企業貸款加權平均利率為3.57% ，比7月低8個基點，比去年同期低28個基點。 新發放普惠小微貸款利率為4.48%，比7月低8個基點， 比去年同期低34個基點，均處於歷史低位。

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