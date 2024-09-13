雙方將共同推動倉網變革、營銷共創、新品開發、屬地化供應鏈、助農扶農、公益合作等項目，令更多消費者享受蒙牛全品類產品，助推中國乳業發展。

京東集團CEO許冉表示，期待未來雙方的合作可以實現共贏。蒙牛集團總裁高飛提出，蒙牛擁有從種植、養殖、加工到產品生產、銷售的全產業鏈體系而京東亦基本覆蓋快消品的所有環節，雙方將攜手合作，實現全產業鏈覆蓋。

蒙牛及京東於2018年達成深度戰略合作，3年完成100億元人民幣銷售額；去年蒙牛與京東到家達成戰略合作，以「小時達」服務實現低溫奶、鮮奶產品即時配送，帶來更快捷的乳品消費體驗。

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