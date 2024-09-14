國家統計局公布8月內地經濟活動統計數據，零售固投均低於預期。統計局指出，8月份經濟運行總體平穩，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。當局下一階段會以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，著力推動高質量發展，加快落實各項改革任務和政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。
8月社會消費品零售總額按年增長2.1%，低於市場預期的2.5%，亦低於7月的2.7%。
今年首8個月，全國固定資產投資按年增長3.4%，低於市場預期的3.5%，亦較首7個月的3.6%放緩。單計8月，固投按月增長0.16%。首8個月民間固定資產投資按年下降0.2%，自首7個月按年轉負。
首8個月全國房地產開發投資按年下降10.2%，跌幅多於市場預期的10%，與首7個月下跌速度持平。
8月一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.2%，降幅與上月相同，按月則下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。一線城市二手住宅銷售價格按年下降9.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點，按月則下降0.9%，降幅比上月擴大0.4個百分點。
8月規模以上工業增加值按年增長4.5%，低於市場預期的4.7%。按月增長0.32%。
8月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。