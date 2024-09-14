國家統計局公布8月內地經濟活動統計數據，零售固投均低於預期。統計局指出，8月份經濟運行總體平穩，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。當局下一階段會以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，著力推動高質量發展，加快落實各項改革任務和政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。