moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

據報淡馬錫擬收購黑石旗下VFS兩成股權

彭博社引述據知情人士報道，新加坡國有投資公司淡馬錫擬收購黑石集團（美：BX）旗下的VFS Global約20%的股權，VFS估值或約為70億美元（約546億元）。

知情人士表示，淡馬錫和黑石正在敲定交易細節，可能最早在周一（9月18日）宣布。交易完成後，黑石將仍為VFS的主要股東。不過交易考量仍在進行中，尚未做出最終決定。黑石和淡馬錫的發言人均拒絕置評。

早前彭博曾報道，黑石一直在考慮全部或部分出售VFS，此前已收到包括主權財富基金在內的投資者的興趣。知情人士指，其中一個選項是引入少數股東投資，以籌集資金並推動VFS業務發展。

總部設在蘇黎世和迪拜的VFS，為各國政府提供護照申請和簽證領事服務的行政解決方案。公司自2001年成立以來，已處理超過2.94億份申請，自2007年以來進行了約1.41億份生物識別登記。VFS Global在印度擁有龐大業務，為美國駐印度各城市的領事館提供簽證申請服務。

2022年，黑石以未披露金額從瑞典投資公司EQT AB手中收購了VFS的過半數股權，EQT AB、Kuoni及Hugentobler基金會保留了VFS的少數股權。

截至今年3月，淡馬錫的淨投資組合價值達到3,890億新加坡元（約2,880億美元），比前一年的3,820億新加坡元有所增加。淡馬錫的投資組合包括全球範圍內的上市和非上市資產。