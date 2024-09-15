知情人士表示，淡馬錫和黑石正在敲定交易細節，可能最早在周一（9月18日）宣布。交易完成後，黑石將仍為VFS的主要股東。不過交易考量仍在進行中，尚未做出最終決定。黑石和淡馬錫的發言人均拒絕置評。

早前彭博曾報道，黑石一直在考慮全部或部分出售VFS，此前已收到包括主權財富基金在內的投資者的興趣。知情人士指，其中一個選項是引入少數股東投資，以籌集資金並推動VFS業務發展。

總部設在蘇黎世和迪拜的VFS，為各國政府提供護照申請和簽證領事服務的行政解決方案。公司自2001年成立以來，已處理超過2.94億份申請，自2007年以來進行了約1.41億份生物識別登記。VFS Global在印度擁有龐大業務，為美國駐印度各城市的領事館提供簽證申請服務。

2022年，黑石以未披露金額從瑞典投資公司EQT AB手中收購了VFS的過半數股權，EQT AB、Kuoni及Hugentobler基金會保留了VFS的少數股權。

截至今年3月，淡馬錫的淨投資組合價值達到3,890億新加坡元（約2,880億美元），比前一年的3,820億新加坡元有所增加。淡馬錫的投資組合包括全球範圍內的上市和非上市資產。