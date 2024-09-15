金融監管總局有關司局負責人表示，近年移動應用成為金融機構線上服務的重要渠道，但於提升金融服務便捷性的同時，程式存在數量龐雜、功能重復、用戶滿意度和活躍度低等問題。為貫徹落實銀行業保險業信息科技監管要求，指導金融機構有序規範建設移動應用，提升金融服務水平。

《通知》要求，對用戶活躍度低、體驗差、功能冗余、安全合規風險隱患大的移動應用及時進行優化整合或終止運營。

《通知》明確「誰管業務、誰管業務數據、誰管數據安全」的原則，金融機構要壓實業務管理部門數據管理職責，會同信息科技部門做好業務數據安全管理工作。《通知》對外包服務中的數據安全也提出要求，機構應按照「必需知道」和「最小授權」原則嚴格控制外包服務提供商數據訪問權限，督促其加強數據安全管理，防範數據洩露。

《通知》同時亦要求，金融機構開展移動應用需求管理，應當進行同類同質業務需求整合，使移動應用具備相對獨立且完整的業務場景及功能；在符合《通知》要求的前提下，各金融機構可根據自身情况，制定整合標準，在整合過程中做好風險評估、數據遷移、隱私保護及用戶告知等管理工作。

《通知》所指的行動應用，包括對客戶提供金融服務的應用，以及內部管理類應用，也涵蓋金融機構於各互聯網平台運營的小程序及公眾號等。