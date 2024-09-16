個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.56%，折合報372.9元；阿里巴巴（9988）跌0.93%，折合報82.55元；美團（3690）升0.22%，折合報122.77元；匯控（0005）升0.71%，折合報68.06元；建行（0939）升1.61%，折合報5.4元。

道期現升0.069%；標期現升0.01%；納期現跌0.03%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.49%。

VIX指數隔晚跌2.98%或0.51點，報16.56點。

紐油現升0.37%或0.25美元，報68.91美元；布油現升0.23%或0.17美元，報71.78美元；金價現升0.16%或4.13美元，報2581.83美元；LME 銅期貨隔晚升1%或92.5美元，報9308美元。比特幣現跌1.92%或1149.75美元，報58659.09美元；美國10年期債息現跌0.61%或0.0227厘，報3.6513厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今公布業績，包括，布萊克萬礦業（0159）、國際娛樂（1009）、新明中國（2699）。

中國創新投資（1217）認購易生活（0223）16%新股成最大單一股東。

中鐵建（1186）附屬發行3年期35億人幣債券，票面息2.6厘。

越透交通基建（1052）7月各公路路費收入普遍按年下跌。

蒙牛（2319）與京東（9618）達成全面戰略合作，冀達成300億人幣銷售目標。

內地8月廣義貨幣按年升6.3%，M1跌7.3%創有紀錄以來最大跌幅。

同源康醫藥（2410）申請H股全流通。

陽光100中國（2608）主席及兩董事遭斬倉37萬股，禁售期違規買賣證券。

澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元。

豐盛生活服務（0331）全年純利跌4% 末期息略增至0.214元， 擬物色購併項目。

時代集團（1023）盈警料全年純利最多跌55%，派息政策保持不變。

鄭志剛形容新世界（0017）面臨數十年最具挑戰時刻，高層：鄭裕彤真的很想培養他。

長和（0001）旗下3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知，有信心釋除疑慮促成合併。

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