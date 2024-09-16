恒指今早低開116點或0.67%，報17252點，大市成交金額8億元；國指今早低開43點或0.73%，報6027點。恒生科技指數開市報3454點，跌0.72%。上升股份比例為3%，下跌為4.23%，無升跌為92.75%。
藍籌10隻升，50隻下跌，22隻無升跌。周大福（1929）升1.51%，報6.06元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.03%，報10.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，15隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報42.8元，升3.26%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報115.7元，跌4.14%。
恒指10天線(17364.71點)跌穿50天線(17405.2點)，下試250天線(17233.55點)。科指跌穿10天線(3470.17點)。
3公司最快今公布業績，績前表現如下，布萊克萬礦業（0159）無成交，報0.081元。
國際娛樂（1009）無成交，報0.86元。
新明中國（2699）停牌。
中國創新投資（1217）認購易生活（0223）16%新股成最大單一股東。中國創新投資無成交，報0.01元。
易生活（0223）無成交，報0.14元。
中鐵建（1186）附屬發行3年期35億人幣債券，票面息2.6厘。無成交，報4.31元。
越透交通基建（1052）7月各公路路費收入普遍按年下跌。無成交，報3.46元。
蒙牛（2319）與京東（9618）達成全面戰略合作，冀達成300億人幣銷售目標。蒙牛開市報12.48元，跌1.73%。
京東（9618）開市報102元，跌2.21%。
內地8月廣義貨幣按年升6.3%，M1跌7.3%創有紀錄以來最大跌幅。內銀股普遍向下。
建行（0939）開市報5.41元，跌0.73%。
農業銀行（1288）開市報3.5元，無升跌。
工行（1398）開市報4.2元，跌0.47%。
中國銀行（3988）開市報3.35元，跌0.59%。
同源康醫藥（2410）申請H股全流通。無成交，報31.9元。
陽光100中國（2608）主席及兩董事遭斬倉37萬股，禁售期違規買賣證券。無成交，報0.022元。
澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元。濠賭股個別發展。
新濠國際發展（0200）無成交，報3.94元。
美高梅中國（2282）開市報9.69元，升1.25%。
澳博（0880）無成交，報2.36元。
永利澳門（1128）無成交，報4.88元。
銀河娛樂（0027）開市報27.8元，跌0.89%。
金沙中國（1928）開市報13.66元，跌0.58%。
豐盛生活服務（0331）全年純利跌4% 末期息略增至0.214元， 擬物色購併項目。無成交，報5.41元。
時代集團（1023）盈警料全年純利最多跌55%，派息政策保持不變。無成交，報0.57元。
鄭志剛形容新世界（0017）面臨數十年最具挑戰時刻，高層：鄭裕彤真的很想培養他。開市報6.43元，無升跌。
長和（0001）旗下3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知，有信心釋除疑慮促成合併。開市報41.55元，無升跌。
破頂股包括，恆新豐控股（1920）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升14.46%；康方生物（9926）創52周高，見65.9元，開市報65.9元，升6.89%。
2隻股份創上市新低，包括農夫山泉（9633）低見24.25元，開市報24.25元，跌3%；龍昇集團控股（6829）低見0.03元，開市報0.03元，跌23.08%。
創52周低，包括，亞證地產（0271）低見0.15元，開市報0.15元，跌4.46%。
異動股
上升異動股，包括，宜明昂科（1541）開市報5.68元，升14.98%；利時集團控股（0526）開市報0.086元，升14.67%；恆新豐控股（1920）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，升14.46%；正乾金融控股（1152）開市報0.043元，升10.26%；眾誠能源（2337）開市報2.55元，升7.14%；康方生物（9926）創52周高，見65.9元，開市報65.9元，升6.89%；駿東控股（8277）開市報0.22元，升5.77%；中國白銀集團（0815）開市報0.3元，升5.26%；美中嘉和（2453）開市報18.44元，升5.01%；裕承科金（0279）開市報0.021元，升5%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報0.91元，升4.6%。
下跌異動股，包括，龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.03元，開市報0.03元，跌23.08%；中彩網通控股（8071）開市報0.014元，跌6.67%；國農金融投資（8120）開市報0.045元，跌6.25%；新利軟件（8076）開市報0.016元，跌5.88%；亞倫國際（0684）開市報0.76元，跌5%；亞證地產（0271）見52周低0.15元，開市報0.15元，跌4.46%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報1.08元，跌4.42%；匯財金融投資（8018）開市報0.068元，跌4.23%；嗶哩嗶哩（9626）開市報115.7元，跌4.14%；明輝國際（3828）開市報0.73元，跌3.95%。
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