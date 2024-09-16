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美誠月餅︱美誠在港註冊多個商標 生產商：無法律規定香港品牌不能在內地生產

內地帶貨網紅「瘋狂小楊哥」日前在直播間販賣「香港美誠」的月餅，遭踢爆該品牌在香港沒有門市，並由廣東製造，不少消費者質疑其詐騙。香港美誠月餅生產商向內媒展示公司在香港的註冊商標，強調公司在2019年已於香港註冊，又質疑沒有法律規定香港品牌不能在內地生產。

「瘋狂小楊哥」在直播間聲稱這款月餅是香港高端品牌，裡面是黑松露，還是米芝蓮大師調製的。惟根據產品資訊，該月餅產地是在廣州和佛山。

根據購買了「美誠月餅」的網民所展示的產品外包裝，美誠月餅品牌經營者為廣州市美誠食品，該品牌月餅生產商有兩個，一個是廣州市美誠食品科技有限公司（下稱廣州美誠），另一家是佛山市美誠食品有限公司。

廣州美誠人力資源部相關負責人回應內媒《每日經濟新聞》查詢時，展示了公司在香港的註冊商標，並稱公司2019年就在香港註冊品牌。該負責人表示，「您提到（網上質疑）在香港註冊公司、在內地生產問題，我想，沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的。」

廣州市花都區市場監督管理局表示，已經關注到網上關於美誠月餅的討論，監管部門已經介入調查。

根據香港公司註冊處資料顯示，香港美誠食品集團於2019年4月15日註冊。唯一股東為李水清（LI, SHUIQING），住址為廣州。

根據知識產權署資料，香港美誠食品集團已註冊多個商標，包括「香港美誠月餅」、「MEISUN FINE CAKE 香港美誠餅藝」等。

 

 

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