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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 續見1年低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌1.03點子至3.7128%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌4日是8月21日，當日拆息報4.05423%。

港元現報7.7963元升值32點子，曾升值最多8點子，報7.7987元，亦曾升值最多36點子，報7.7959元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.05點子至2.44262%，是2023年8月30日後最低；1星期HIBOR升4.91點子至3.03631%，是9月12日後最高；2星期HIBOR升0.89點子至3.29869%，是9月12日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.69點子至4.00357%，是2023年5月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.99點子至4.04554%，是2023年4月28日後最低；12個月期HIBOR跌0.3點子至4.07351%，是2022年9月16日後最低。

 

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