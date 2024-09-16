內地周六公布的工業增加值、社會消費品零售總額降溫速度超過預期，顯示經濟於8月失去動力，多間大行下調經濟增長預測。A股中秋假休市，日股韓股亦休市。南北水暫停，港股早段曾跌近200點，其後跌幅收窄，大市半日成交大減近半。金價高見2589.03美元，再創紀錄新高，多隻金ETF破頂。