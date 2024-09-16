moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌50點 缺北水 成交減半 金價再創新高

內地周六公布的工業增加值、社會消費品零售總額降溫速度超過預期，顯示經濟於8月失去動力，多間大行下調經濟增長預測。A股中秋假休市，日股韓股亦休市。南北水暫停，港股早段曾跌近200點，其後跌幅收窄，大市半日成交大減近半。金價高見2589.03美元，再創紀錄新高，多隻金ETF破頂。

恒指今早低開116點，高位跌19點，低位跌192點，高低波幅172點。上升股份比例為16.1%，下跌為27.81%，無升跌為56.07%。

恒指半日跌50點或0.29%，報17318點，大市成交金額263億元，較上日同期減49.3%；國指跌21點或0.35%，報6049點。恒生科技指數收報3467點，跌0.35%。

藍籌股成交金額101.44億元，佔大市成交38.57%；科指成份股成交金額56.9億元，佔大市成交21.63%；國指成份股成交金額81.1億元，佔大市成交30.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.19億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.83%，至66.83億元，佔大市成交25.35%。牛熊證成交金額30.36億元，減少38.66%；窩輪成交金額36.46億元，減少22.6%。

藍籌29隻升，49隻下跌，4隻無升跌。新世界發展（0017）升2.49%，收報6.59元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.62%，收報4.03元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報43元，升3.74%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報113.9元，跌5.63%。

恒指10天線(17371.25點)跌穿50天線(17406.51點)，曾跌穿250天線(17233.81點)。科指曾升穿10天線(3471.47點)。

3公司最快今公布業績，績前表現如下，布萊克萬礦業（0159）收報0.081元，無升跌。

國際娛樂（1009）收報0.86元，無升跌。

新明中國（2699）停牌。

中國創新投資（1217）認購易生活（0223）16%新股成最大單一股東。中國創新投資收報0.01元，無升跌。

易生活（0223）見52周低0.09元，收報0.105元，跌25%。

中鐵建（1186）附屬發行3年期35億人幣債券，票面息2.6厘。收報4.29元，跌0.46%。

越透交通基建（1052）7月各公路路費收入普遍按年下跌。收報3.47元，升0.29%。

蒙牛（2319）與京東（9618）達成全面戰略合作，冀達成300億人幣銷售目標。蒙牛收報12.36元，跌2.68%。

京東（9618）收報102.2元，跌2.01%。

內地8月廣義貨幣按年升6.3%，M1跌7.3%創有紀錄以來最大跌幅。內銀股個別發展。

建行（0939）收報5.41元，跌0.73%。

農業銀行（1288）收報3.5元，無升跌。

工行（1398）收報4.24元，升0.47%。

中國銀行（3988）收報3.37元，無升跌。

同源康醫藥（2410）申請H股全流通。收報30.05元，跌5.8%。

陽光100中國（2608）主席及兩董事遭斬倉37萬股，禁售期違規買賣證券。收報0.02元，跌9.09%。

澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元。濠賭股普遍上升。

新濠國際發展（0200）收報3.96元，升0.51%。

美高梅中國（2282）收報9.73元，升1.67%。

澳博（0880）收報2.43元，升2.97%。

永利澳門（1128）見52周低4.74元，收報4.88元，無升跌。

銀河娛樂（0027）見52周低27.6元，收報28.05元，無升跌。

金沙中國（1928）收報13.92元，升1.31%。

豐盛生活服務（0331）全年純利跌4% 末期息略增至0.214元， 擬物色購併項目。收報5.41元，無升跌。

時代集團（1023）盈警料全年純利最多跌55%，派息政策保持不變。收報0.54元，跌5.26%。

鄭志剛形容新世界（0017）面臨數十年最具挑戰時刻，高層：鄭裕彤真的很想培養他。收報6.59元，升2.49%。

長和（0001）旗下3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知，有信心釋除疑慮促成合併。收報41.7元，升0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見61.3元，收報61.2元，升0.56%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1866元，收報1863元，升0.54%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.73元，收報4.73元，升1.72%；康方生物（9926）創上市新高，見71.45元，收報70.9元，升15%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.35元，收報1.33元，升5.56%；聲通科技（2495）創上市新高，見249元，收報243.8元，升2.01%；方正控股（0418）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升8.22%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.101元，升34.67%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見218元，收報217.4元，升1.12%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.08元，收報0.91元，升9.64%；ＡＢＦ港債指數（2819）創52周高，見101.8元，收報101.4元，跌0.25%；沛富基金（2821）創52周高，見112.65元，收報112.65元，升0.04%；三星高息房託（3187）創52周高，見17.27元，收報17.27元，升0.29%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.07元，收報2.2元，跌7.56%；碧桂園服務（6098）低見3.92元，收報4.03元，跌5.62%；合景悠活（3913）低見0.26元，收報0.27元，跌1.82%；寶龍地產（1238）低見0.29元，收報0.31元，升3.33%；富力（2777）低見0.63元，收報0.67元，跌1.47%；遠洋集團（3377）低見0.146元，收報0.17元，升2.41%；中梁（2772）低見0.073元，收報0.077元，升1.32%；九毛九（9922）低見2.15元，收報2.17元，跌4.82%；譚仔國際（2217）低見0.75元，收報0.76元，無升跌；眾安在綫（6060）低見9.29元，收報9.41元，跌2.28%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見1.72元，收報1.78元，跌3.78%；融創服務（1516）低見1.44元，收報1.48元，跌1.99%；李寧（2331）低見12.56元，收報12.84元，跌1.83%；361度（1361）低見3.15元，收報3.22元，跌1.53%；合生（0754）低見2.34元，收報2.36元，跌4.07%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，跌2.5%；通達（0698）低見0.066元，收報0.068元，跌4.23%；永利澳門（1128）低見4.74元，收報4.88元，無升跌；銀河娛樂（0027）低見27.6元，收報28.05元，無升跌；周生生（0116）低見5.7元，收報5.71元，跌1.89%。

異動股

上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）收報0.123元，升215.38%；宜明昂科（1541）收報7.08元，升43.32%；千盛集團控股（8475）收報0.425元，升41.67%；易通訊集團（8031）收報0.15元，升36.36%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.101元，升34.67%；中國天億福（8196）收報0.055元，升30.95%；久融控股（2358）收報0.02元，升25%；浩柏國際（8431）收報0.051元，升24.39%；廣匯寶信（1293）創上市新低，見0.083元，收報0.105元，升23.53%；中華銀科技（0515）收報0.092元，升21.05%；佳辰控股（1937）收報0.3元，升20%。

下跌異動股，包括，鑫達投資控股（1281）收報0.041元，跌28.07%；雋泰控股（0630）收報0.053元，跌27.4%；易生活控股（0223）見52周低0.09元，收報0.105元，跌25%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.026元，收報0.03元，跌23.08%；萬成環球控股（8309）見52周低0.053元，收報0.053元，跌20.9%；環球大通集團（8063）收報0.031元，跌20.51%；金貓銀貓（1815）創上市新低，見0.129元，收報0.143元，跌20.11%；百能國際能源（8132）收報0.056元，跌20%；景業名邦集團（2231）收報0.28元，跌17.65%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.116元，跌16.55%；奇點國際（1280）收報2.88元，跌16.28%。

其他報道

普華永道據報正進行投資 以確保中國業務高質量和可持續

據報羅兵咸永道半年被最少60間公司解約 一日失5基金客

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 續見1年低

花旗Sieg：正在香港招募員工 「看好」香港

弘陽地產清盤呈請聆訊押後至3月31日

美誠月餅︱美誠在港註冊多個商標 生產商：無法律規定香港品牌不能在內地生產

花旗：美的IPO上限定價反應需求強烈 看好家電股 減持體育用品股

多間大行下調中國經濟增長預測

萬斯指蘋果受惠於「中國奴工」 稱其「相當病態」

恒指低開116點 下試250天線 科指跌0.72% 農夫山泉見上市新低

港股ADR跌5點 夜期低水21點 南北水暫停 美期升

北水增持建行 減持南方恆生科技