內地周六公布的工業增加值、社會消費品零售總額降溫速度超過預期，顯示經濟於8月失去動力，多間大行下調經濟增長預測。A股中秋假休市，日股韓股亦休市。南北水暫停，港股早段曾跌近200點，其後跌幅收窄，大市半日成交大減近半。金價高見2589.03美元，再創紀錄新高，多隻金ETF破頂。
恒指今早低開116點，高位跌19點，低位跌192點，高低波幅172點。上升股份比例為16.1%，下跌為27.81%，無升跌為56.07%。
恒指半日跌50點或0.29%，報17318點，大市成交金額263億元，較上日同期減49.3%；國指跌21點或0.35%，報6049點。恒生科技指數收報3467點，跌0.35%。
藍籌股成交金額101.44億元，佔大市成交38.57%；科指成份股成交金額56.9億元，佔大市成交21.63%；國指成份股成交金額81.1億元，佔大市成交30.83%。
24隻雙櫃台股，總成交0.19億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少30.83%，至66.83億元，佔大市成交25.35%。牛熊證成交金額30.36億元，減少38.66%；窩輪成交金額36.46億元，減少22.6%。
藍籌29隻升，49隻下跌，4隻無升跌。新世界發展（0017）升2.49%，收報6.59元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.62%，收報4.03元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報43元，升3.74%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報113.9元，跌5.63%。
恒指10天線(17371.25點)跌穿50天線(17406.51點)，曾跌穿250天線(17233.81點)。科指曾升穿10天線(3471.47點)。
3公司最快今公布業績，績前表現如下，布萊克萬礦業（0159）收報0.081元，無升跌。
國際娛樂（1009）收報0.86元，無升跌。
新明中國（2699）停牌。
中國創新投資（1217）認購易生活（0223）16%新股成最大單一股東。中國創新投資收報0.01元，無升跌。
易生活（0223）見52周低0.09元，收報0.105元，跌25%。
中鐵建（1186）附屬發行3年期35億人幣債券，票面息2.6厘。收報4.29元，跌0.46%。
越透交通基建（1052）7月各公路路費收入普遍按年下跌。收報3.47元，升0.29%。
蒙牛（2319）與京東（9618）達成全面戰略合作，冀達成300億人幣銷售目標。蒙牛收報12.36元，跌2.68%。
京東（9618）收報102.2元，跌2.01%。
內地8月廣義貨幣按年升6.3%，M1跌7.3%創有紀錄以來最大跌幅。內銀股個別發展。
建行（0939）收報5.41元，跌0.73%。
農業銀行（1288）收報3.5元，無升跌。
工行（1398）收報4.24元，升0.47%。
中國銀行（3988）收報3.37元，無升跌。
同源康醫藥（2410）申請H股全流通。收報30.05元，跌5.8%。
陽光100中國（2608）主席及兩董事遭斬倉37萬股，禁售期違規買賣證券。收報0.02元，跌9.09%。
澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元。濠賭股普遍上升。
新濠國際發展（0200）收報3.96元，升0.51%。
美高梅中國（2282）收報9.73元，升1.67%。
澳博（0880）收報2.43元，升2.97%。
永利澳門（1128）見52周低4.74元，收報4.88元，無升跌。
銀河娛樂（0027）見52周低27.6元，收報28.05元，無升跌。
金沙中國（1928）收報13.92元，升1.31%。
豐盛生活服務（0331）全年純利跌4% 末期息略增至0.214元， 擬物色購併項目。收報5.41元，無升跌。
時代集團（1023）盈警料全年純利最多跌55%，派息政策保持不變。收報0.54元，跌5.26%。
鄭志剛形容新世界（0017）面臨數十年最具挑戰時刻，高層：鄭裕彤真的很想培養他。收報6.59元，升2.49%。
長和（0001）旗下3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知，有信心釋除疑慮促成合併。收報41.7元，升0.36%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見61.3元，收報61.2元，升0.56%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1866元，收報1863元，升0.54%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.73元，收報4.73元，升1.72%；康方生物（9926）創上市新高，見71.45元，收報70.9元，升15%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.35元，收報1.33元，升5.56%；聲通科技（2495）創上市新高，見249元，收報243.8元，升2.01%；方正控股（0418）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升8.22%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.101元，升34.67%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見218元，收報217.4元，升1.12%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.08元，收報0.91元，升9.64%；ＡＢＦ港債指數（2819）創52周高，見101.8元，收報101.4元，跌0.25%；沛富基金（2821）創52周高，見112.65元，收報112.65元，升0.04%；三星高息房託（3187）創52周高，見17.27元，收報17.27元，升0.29%。
40隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.07元，收報2.2元，跌7.56%；碧桂園服務（6098）低見3.92元，收報4.03元，跌5.62%；合景悠活（3913）低見0.26元，收報0.27元，跌1.82%；寶龍地產（1238）低見0.29元，收報0.31元，升3.33%；富力（2777）低見0.63元，收報0.67元，跌1.47%；遠洋集團（3377）低見0.146元，收報0.17元，升2.41%；中梁（2772）低見0.073元，收報0.077元，升1.32%；九毛九（9922）低見2.15元，收報2.17元，跌4.82%；譚仔國際（2217）低見0.75元，收報0.76元，無升跌；眾安在綫（6060）低見9.29元，收報9.41元，跌2.28%。
87隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見1.72元，收報1.78元，跌3.78%；融創服務（1516）低見1.44元，收報1.48元，跌1.99%；李寧（2331）低見12.56元，收報12.84元，跌1.83%；361度（1361）低見3.15元，收報3.22元，跌1.53%；合生（0754）低見2.34元，收報2.36元，跌4.07%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，跌2.5%；通達（0698）低見0.066元，收報0.068元，跌4.23%；永利澳門（1128）低見4.74元，收報4.88元，無升跌；銀河娛樂（0027）低見27.6元，收報28.05元，無升跌；周生生（0116）低見5.7元，收報5.71元，跌1.89%。
異動股
上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）收報0.123元，升215.38%；宜明昂科（1541）收報7.08元，升43.32%；千盛集團控股（8475）收報0.425元，升41.67%；易通訊集團（8031）收報0.15元，升36.36%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.101元，升34.67%；中國天億福（8196）收報0.055元，升30.95%；久融控股（2358）收報0.02元，升25%；浩柏國際（8431）收報0.051元，升24.39%；廣匯寶信（1293）創上市新低，見0.083元，收報0.105元，升23.53%；中華銀科技（0515）收報0.092元，升21.05%；佳辰控股（1937）收報0.3元，升20%。
下跌異動股，包括，鑫達投資控股（1281）收報0.041元，跌28.07%；雋泰控股（0630）收報0.053元，跌27.4%；易生活控股（0223）見52周低0.09元，收報0.105元，跌25%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.026元，收報0.03元，跌23.08%；萬成環球控股（8309）見52周低0.053元，收報0.053元，跌20.9%；環球大通集團（8063）收報0.031元，跌20.51%；金貓銀貓（1815）創上市新低，見0.129元，收報0.143元，跌20.11%；百能國際能源（8132）收報0.056元，跌20%；景業名邦集團（2231）收報0.28元，跌17.65%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.116元，跌16.55%；奇點國際（1280）收報2.88元，跌16.28%。
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