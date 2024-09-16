香港地產商債務負擔近期引起市場關注，景順亞太區固定收益主管黃嘉誠認為，至2026年個別本港地產商的債券或會出現違約。他指香港地產市場氣氛與內地房地產市場相關，而部分本港地產商並非單純本地地產商，他們在內地有土地儲蓄，當中部分已經被減值。這些公司有大量現有負債，均是現時市場關注問題。
黃嘉誠指，有部分地產商或面臨債務困難，據模型推算，這些公司債務對EBITDA或會升至20至30倍，相對內地地方政府債務平台是在8倍至10倍水平。除非有刺激支持措施，否則至2026年地產行業違約的機會上升。不過，相關地產商的債券由機構投資者買入，而不是公眾普遍持有，銀行亦就此進行壓力測試，認為不會造成系統性問題。
黃嘉誠表示，債券集中到期的「到期牆（maturity wall）」需要密切關注，本地地產行業需要不少再融資，雖然本港銀行提供支持，但仍然需要債券市場的支持買債，不過現時市場強度不足以支持全數地產商。他又指，地產商現在都在盡努力拯救公司，出售資產正在加快，而在市場不需要太多物業下，本地地產市場將會出現整合。
美國減息方面，景順預期今年將減息0.75厘，黃嘉誠指市場已普遍反映9月減息0.25厘，若然聯儲局如同預期，市場不會對此有太大反應。雖然美國經濟正在放緩，但基本因素仍然強勁，現時聯儲局有空間決定減息的幅度。該行基本預期美國經濟將會軟着陸，機會率為55%，明年將在每次會議減息，直至利率降至3厘至3.25厘區間。
市場目前反映聯儲局今年減息1厘，黃嘉誠指，後續需要留意地緣政治因素影響油價會否推升通脹，以及美國大選的影響，若共和黨當選，關稅或會上升彌補減息影響，帶動通脹上升。
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