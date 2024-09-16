美匯指數今早曾跌至100.8點，是9月6日100.583點後新低，現報100.84點，跌0.27%，連續第3日下跌，累計0.844點，對上一次連續3日是8月20日。離岸人民幣曾貶值最多0.09%，是9月10日後最大貶值幅度，貶值至7.1065元，是9月13日7.1213元後最弱。現報7.0961元，升值0.06%。連續升值第4日，累計升值0.0395元，對上一次連續升值4日是7月8日。

美元轉弱，張建泰指，是由於上周五前紐約聯儲 William Dudley稱，鑑於勞動市場放緩，有充分理由減息50個基點，市場因而對減息50基點的預期升溫，利率市場顯示機會大增至逾60%。而英、日央行本周會議，料息口保持不變，聯儲局減息50基點將削弱美元吸引力。與此同時，若今次減息50基點，將推高今年續有相同操作的預期，日圓作為避險天堂，每美元兌日圓將於140水平爭持(按：今早曾貶至139.73，見2023年7月28日後最弱)。

內地周末公布經濟數據，市場憂慮今年經濟增長5%或不達標，人民幣今早曾貶至7.1水平，其後收復失地，張建泰指，聯儲局開始減息周期，料人民幣現水平有支持。

張建泰認為，數據顯示要達標存在風險，8月所有硬指標均遜預期，零售減速多過預期，汽車銷售跌幅加大至7.3%，地產相關的如家具及建築裝飾材料亦續受壓，家電銷售則逆市反彈3.4%，反映以舊換新計劃。工業生產下降，與入口同步。加上內房續弱、失業率上升，整體而言，內地經濟仍處於數據差影響信心，繼而影響消費和投資的惡性循環當中。

張建泰指，內地需要推出強勁的刺激方案以恢復市民信心，打破上述惡性循環。

張建泰指，儘管有關大規模財政刺激的討論仍然平靜，但另一輪貨幣寬鬆可能即將到來。在內地疲軟的信貸擴張數據發布後，人行罕見地發表聲明解釋信貸數據並預覽下一步貨幣政策。具體來說，央行承諾加速落實現有政策，將維護物價穩定、推動物價溫和反彈視為重要政策因素。考慮到人行先前關於進一步下調存款準備金率（RRR）空間的評論以及大量中期借貸便利（MLF）操作即將到期，下調存款準備金率的可能性似乎更大。

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