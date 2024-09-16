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北京有業主趕走末期癌症租客 憂單位變「凶宅」 限七日內搬走

內媒《紅星新聞》報道，一位居住在北京的王女士被業主發現患有末期癌症，竟遭單方面解除租約並強制收樓，限7日內必須搬離。

報道引述王女士指出，她是一名末期癌症患者，為了方便治療，今年8月與丈夫在北京石景山區老山附近短租一個單位，租期至11月11日。由於單位被掛牌出售，業主張先生以每月5500元低市價出租單位，條件是要求租戶配合其他客人睇樓。租房時，雙方約定好甲方低價出租房屋的前提，是乙方配合甲方售房，乙方如違反此約定可作為解除合同的情形之一。

不過，王女士入住一段時間後，被業主發現其患有末期癌症，隨即被業主單方面解除合同強制收樓，7日內必須搬離。

報道引述業主張先生表示，租戶在簽訂合約時對病情有所隱瞞，如癌症患者在其所租售的單位內去世，該單位會被認定為「凶宅」而貶值。張先生認為可以單方面解除合同，是因租戶表示「有權拒絕一切上門看房的行為」，觸發合同約定的違約條例。

報道引述律師指，若業主認為租客曾表示「拒絕看房」而解除合約，需要舉出具體證據，例如客人上門睇樓租客拒不開門等，如果租客只是說過「有權拒絕看房」，但實際上仍願意開門讓人睇樓，業主不能以此認定其違約。

另外，如果租房合約中對承租人的身體狀況沒有進行特別約定，業主以「隱瞞病情」為由提出解除合約，要承擔違約責任。

事件曝光後，內地網民反應兩極。有人認為房東做法不近人情，亦有人表示理解業主做法：「誰都不願意外人死在自己的房子裡，這是情理之事」。

 

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