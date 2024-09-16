交銀國際發表的研究報告指，在內地樓市銷售表現分化的情況下，預計民企仍然面對明顯資金壓力，期待後續融資端繼續有進一步的政策出台以支持保交付任務。短期內，在放寬政策密集出台的情況下，或有望迎接重估的交易機會，預計機會主要來自國企或有國企大股東的開發商，將更直接受惠於近期的寬鬆政策；擁有更高質量土地儲備的民企領頭羊將會獲得重估。
另外，9月9日滬深港通標的調整後，名單調出部份房企，當中包括世茂集團（0813）、旭輝控股（0884）、寶龍地產（1238）、華南城和雅居樂（3383）；該行相信這些標的在短期內股價波動增加並有較大的資金淨流出壓力。
另外，根據克而瑞的初步數據，8月前百開發商的全口徑銷售總額，由7月的3,028億元（人民幣，下同），按月回落10%至2,725億元。
國家統計局7月數據顯示各線城市價格指數按月下行。根據國家統計局公佈的70大中城市商品住宅價格指數，7月一、二手房價格指數同比跌幅均有所擴大。新建商品住宅價格按年及按月分別下跌 5.3%及0.6%；而二手商品住宅價格按年及按月分別下跌 8.2%及0.8%。
交銀國際指，持續關注未來政策執行情況。今年以來，國家層面的樓市支持政策頻出，包括430 政治局會議提出「消化存量、優化增量」、517新政、7月中央政治局會議再次強調加快構建房地產發展新形勢等。
該行指，地方層面也積極響應，各地樓市政策持續呈現出放鬆態勢，包括下調首付比例、住房貸款利率下限及公積金貸款利率等。儘管8月份的銷售受到淡季及高基數的影響有所回落，但該行預計隨著政策的進一步解禁與執行，整體購房情緒將持續邊際復蘇，行業基本面也將有所好轉，第四季銷售會略有回升。
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