今年中秋節定在9月17日，香港要到翌日才為公眾假期。內地則將9月15日至17日定為假期，較往年多一日。澳門媒體引述治安警數據顯示，在9月15日內地中秋首天假期，共錄得24.7萬旅客人次出入境，其中入境佔12.5萬人次，主要經關閘入境。