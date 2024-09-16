文章日期：2024年9月16日 16:18
今年中秋節定在9月17日，香港要到翌日才為公眾假期。內地則將9月15日至17日定為假期，較往年多一日。澳門媒體引述治安警數據顯示，在9月15日內地中秋首天假期，共錄得24.7萬旅客人次出入境，其中入境佔12.5萬人次，主要經關閘入境。
至於當地各口岸全日共有67萬人次出入境，入境佔34.9萬人次，出境32萬人次。
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