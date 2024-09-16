恒指今早低開116點，高位升53點，低位跌192點，高低波幅245點，是8月30日後收市新高，當日報424.5點。上升股份比例為27.7%，下跌為28.8%，無升跌為43.49%。

恒指收市升53點或0.31%，報17422點，大市成交金額479億元，較上日減少46.01%，是2月15日470.17億元成交後最少；國指升18點或0.31%，報6090點。恒生科技指數收報3497點，升0.51%。

藍籌股成交金額238.47億元，佔大市成交49.78%；科指成份股成交金額126.98億元，佔大市成交26.5%；國指成份股成交金額187.5億元，佔大市成交39.14%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.35%，至72.12億元，佔大市成交15.02%。牛熊證成交金額33.54億元，減少32.24%；窩輪成交金額38.58億元，減少18.12%。

藍籌43隻升，34隻下跌，5隻無升跌。新世界發展（0017）升4.98%，收報6.75元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌4.63%，收報10.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，14隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報39.9元，升4.59%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低5.35元，收報5.42元，跌4.91%。

恒指10天線(17381.65點)跌穿50天線(17408.59點)，恒指早段曾跌穿250天線(17234.22點)，午後重上，並升穿10天、50天線。科指升穿10天線(3474.44點)、20天線(3482.15點)、50天線(3494.28點)。

三大指數表現

恒指曾升最多0.31%，高見17422.12點，收市報17422.12點，是9月5日後收市新高，當日報17444.3點。連升3日，累計升313.41點，對上一次連升3日是8月9日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月27日。

科指曾升最多0.51%，高見3497.45點，收市報3497.45點，是8月30日後收市新高，當日報3560.61點。連升5日，累計升60.7點，對上一次連升5日是5月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

國指曾升最多0.31%，高見6090.58點，收市報6090.16點，是9月5日後收市新高，當日報6105.54點。連升3日，累計升107.61點，對上一次連升3日是8月19日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是8月27日。

午後消息股表現

騰訊（0700）馬化騰重奪內地首富之位。收報377.8元，升0.8%。

中國聯塑（2128）主席斥1000萬增持公司股份。收報2.62元，跌2.6%。

弘陽地產（1996）清盤呈請聆訊押後至3月31日。收報0.049元，跌9.26%。

今早及隔晚消息股表現

3公司最快今公布業績，績前表現如下，布萊克萬礦業（0159）見52周低0.081元，收報0.081元，無升跌。

國際娛樂（1009）收報0.86元，無升跌。

新明中國（2699）停牌。

中國創新投資（1217）認購易生活（0223）16%新股成最大單一股東。中國創新投資見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

易生活（0223）見52周低0.09元，收報0.101元，跌27.86%。

中鐵建（1186）附屬發行3年期35億人幣債券，票面息2.6厘。收報4.3元，跌0.23%。

越透交通基建（1052）7月各公路路費收入普遍按年下跌。收報3.47元，升0.29%。

蒙牛（2319）與京東（9618）達成全面戰略合作，冀達成300億人幣銷售目標。蒙牛收報12.52元，跌1.42%。

京東（9618）收報103.4元，跌0.86%。

內地8月廣義貨幣按年升6.3%，M1跌7.3%創有紀錄以來最大跌幅。內銀股普遍上升。

建行（0939）收報5.45元，無升跌。

農業銀行（1288）收報3.52元，升0.57%。

工行（1398）收報4.26元，升0.95%。

中國銀行（3988）收報3.4元，升0.89%。

同源康醫藥（2410）申請H股全流通。收報29.95元，跌6.11%。

陽光100中國（2608）主席及兩董事遭斬倉37萬股，禁售期違規買賣證券。收報0.02元，跌9.09%。

澳門去年酒店經濟型住所扭虧為盈轉賺近82億元。濠賭股上升。

新濠國際發展（0200）收報3.98元，升1.02%。

美高梅中國（2282）收報9.83元，升2.72%。

澳博（0880）收報2.42元，升2.54%。

永利澳門（1128）見52周低4.74元，收報4.93元，升1.02%。

銀河娛樂（0027）見52周低27.6元，收報28.35元，升1.07%。

金沙中國（1928）收報14元，升1.89%。

豐盛生活服務（0331）全年純利跌4% 末期息略增至0.214元， 擬物色購併項目。收報5.43元，升0.37%。

時代集團（1023）盈警料全年純利最多跌55%，派息政策保持不變。收報0.54元，跌5.26%。

鄭志剛形容新世界（0017）面臨數十年最具挑戰時刻，高層：鄭裕彤真的很想培養他。收報6.75元，升4.98%。

長和（0001）旗下3英國：正審閱英國CMA可行補救措施通知，有信心釋除疑慮促成合併。收報41.9元，升0.84%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見61.3元，收報61.12元，升0.43%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1866元，收報1860元，升0.38%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.9元，收報4.9元，升5.38%；今海國際（2225）創上市新高，見6.18元，收報6元，升17.65%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.48元，收報14.36元，升0.56%；康方生物（9926）創上市新高，見72.55元，收報71.6元，升16.14%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見139.8元，收報139.8元，升0.22%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1866元，收報1860元，升0.38%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2258元，收報2258元，升0.22%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1148元，收報1148元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.82元，收報7.82元，升0.26%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.3元，收報18.3元，升0.27%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.95元，收報17.95元，升0.56%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見127.25元，收報127.25元，升0.24%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.1元，收報54.1元，升0.11%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見55.8元，收報55.62元，升0.51%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見38.4元，收報38.4元，升1.05%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.4元，收報1.4元，升11.11%；一脈陽光（2522）創上市新高，見24.5元，收報24.5元，升20.69%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見115.8元，收報113.1元，跌0.26%；聲通科技（2495）創上市新高，見249元，收報245元，升2.51%；方正控股（0418）創52周高，見0.8元，收報0.75元，升2.74%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.098元，升30.67%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見218元，收報217.2元，升1.02%；民商創科（1632）創52周高，見0.395元，收報0.39元，升4%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升30.12%；天鴿互動（1980）創52周高，見0.65元，收報0.64元，升1.59%；INTERRA ACQ-Z（7801）創52周高，見9.25元，收報9.25元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）創52周高，見8.9元，收報8.9元，無升跌；百應控股（8525）創52周高，見0.55元，收報0.49元，升4.26%；德益控股（9900）創52周高，見2.15元，收報2.14元，升9.74%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.07元，收報2.17元，跌8.82%；碧桂園服務（6098）低見3.92元，收報4.08元，跌4.45%；合景悠活（3913）低見0.26元，收報0.265元，跌3.64%；寶龍地產（1238）低見0.29元，收報0.345元，升15%；招商局置地（0978）低見0.205元，收報0.214元，跌0.47%；富力（2777）低見0.63元，收報0.69元，升1.47%；遠洋集團（3377）低見0.146元，收報0.185元，升11.45%；中梁（2772）低見0.073元，收報0.076元，無升跌；21世紀教育（1598）低見0.11元，收報0.111元，跌5.13%；九毛九（9922）低見2.15元，收報2.19元，跌3.95%。

113隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見1.72元，收報1.79元，跌3.24%；融創服務（1516）低見1.44元，收報1.51元，無升跌；李寧（2331）低見12.56元，收報12.92元，跌1.22%；361度（1361）低見3.15元，收報3.27元，無升跌；寶勝國際（3813）低見0.52元，收報0.52元，跌1.89%；合生（0754）低見2.34元，收報2.41元，跌2.03%；保利置業（0119）低見1.15元，收報1.17元，跌2.5%；通達（0698）低見0.066元，收報0.069元，跌2.82%；永利澳門（1128）低見4.74元，收報4.93元，升1.02%；銀河娛樂（0027）低見27.6元，收報28.35元，升1.07%。

異動股

上升異動股，包括，正乾金融控股（1152）收報0.12元，升207.69%；永豐集團控股（1549）收報0.103元，升71.67%；超大現代（0682）收報0.018元，升38.46%；華興資本控股（1911）收報2.93元，升37.56%；宜明昂科（1541）收報6.68元，升35.22%；易通訊集團（8031）收報0.148元，升34.55%；東方大學城控股（8067）收報0.4元，升33.33%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.13元，收報0.098元，升30.67%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.08元，收報1.08元，升30.12%；華眾車載（6830）收報0.415元，升29.69%；國聯通信（8060）收報0.11元，升27.91%。

下跌異動股，包括，易生活控股（0223）見52周低0.09元，收報0.101元，跌27.86%；百能國際能源（8132）收報0.051元，跌27.14%；龍昇集團控股（6829）創上市新低，見0.026元，收報0.03元，跌23.08%；奇點國際（1280）收報2.66元，跌22.67%；千盛集團控股（8475）收報0.234元，跌22%；雋泰控股（0630）收報0.057元，跌21.92%；C-LINK SQ（1463）收報0.415元，跌20.19%；景業名邦集團（2231）收報0.275元，跌19.12%；鳳祥股份（9977）見52周低0.79元，收報0.79元，跌18.56%；金輪天地控股（1232）收報0.035元，跌16.67%；萬成環球控股（8309）見52周低0.053元，收報0.056元，跌16.42%。

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