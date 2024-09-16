證監會公布，百德國際（2668）的股權於9月4日集中於極少數股東，公司只有2.17億股街貨或佔已發行4.65%權益由其他股東持有。
證監會指，最近曾就該公司之股權分布查訊，結果顯示該公司於9月4日， 有25名股東合共持有34.83億股股份，相當於該公司之已發行股本之74.41%。有關股權連同由該公司一名大股東持有9.8億股股份，佔已發行股本之20.94%，相當於該公司發行股本的95.35%。
鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。
百德國際股份之收市價由223年12月1日0.048元上升1,941.7% 至2024年9月4日0.98元。
在2023年12月1日收市後，該公司宣佈完成了一項配售，以每股配售價0.019元配售合共7.8億股新股，佔當時擴大後之該公司已發行股本之16.67%予不少於六名承配人。
在2024年3月15日收市後，該公司發出盈利警告，預期該公司2023財年錄得擴大虧損。3月28日收市後，該公司公布2023財年，該公司股權股東應佔虧損為2.02億元，而2022財年股權股東應佔虧損為1430萬元。
在2024年8月29日收市後，該公司公布中期業績，2024年上半年該公司錄得股權股東應佔虧損3680萬元，而2023年上半年該公司股權股東應佔虧損為7410萬元。
在2024年9月13日，該公司股價收報0.485元，較2023年12月1日收市價0.048元上升 910.4%。
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