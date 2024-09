蓋茨在《CNBC》節目《Make it》的訪談中表示,戰爭及疫情是他最擔憂的兩大危機。他指出,當今時代有許多動盪時刻,有可能引發一場重大戰爭。即使可以避過戰爭,蓋茨認為亦可能發生另一場疫症,且「很大機會在未來25年出現」。

蓋茨在2022年曾撰寫了一本書《How to Prevent the Next Pandemic》,提到應對下一次疫情的方法,包括加強檢疫及加大對疫苗研究投資。

其他報道

粵澳深合區集成電路設計產業園逾80企業進駐 去年收入近14億元

全日沽空金額減19% 比率升至18% 盈富沽空增2.5倍

美的集團暗盤高開3% 報56.45元

恒指收市倒升53點 成不足500億 7個月最少 重上10天、50天、250天線

澳門中秋檔期首日錄12.5萬人次入境

交銀國際:民營內房仍面對資金壓力 惟擁高質土儲龍頭估值有望獲重估

北京有業主趕走末期癌症租客 憂單位變「凶宅」 限七日內搬走

馬化騰重奪內地首富之位

瑞穗:美減息 人民幣有支持 數據弱 內地需強刺激 料下調RRR

港澳金管局推動中央證券託管系統直接聯網

景順:本地地產商或有機會出現債務違約

【有片:埋身擊】恒指後市需重上18300點 才有望突破向上