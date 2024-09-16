moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

生產力局：香港製造業發展需智能化綠色化

生產力局·新型工業化今日公布連同德勤中國開展的《香港製造業發展研究報告》主要數據，揭露香港製造業發展呈現客製化、綠色化兩大新趨勢，亦反映出香港依然有高附加值總部職能。

該報告共調查香港288間製造業企業，其中七成為中小企，三成為大型企業。德勤中國戰略與經濟諮詢合伙人江偉軒稱，隨著經濟轉型，香港製造業從表面看已外流至境外。但調研結果顯示，部分香港製造企業的總部職能依然留在香港，轉型成「製造服務業」。

調查結果顯示，近七成（69%）受訪企業認同「款多量少」是製造業發展新趨勢，企業需要快速回應客戶需求，發展新型製造模式。但香港製造業雖普遍認識到客製化小批量生產的重要性，但多數未納入智能化方案應對客製化新趨勢。

受訪企業中只有19%已引入智能化，高達53%企業表示沒有任何應對方法，顯示在實際操作中，智能化技術的應用仍不足。此外，67%受訪企業已收到或預計會受到客戶要求，於製造過程中加入綠色化及可持續發展標準。

受訪的製造業企業中，31%企業於香港進行技術產品開發，47%企業於香港進行全球採購，59%企業與香港進行資產管理和融資，顯示部分企業將高附加值的職能留港管理。生產力局首席數碼總監黎少斌稱，香港需積極發展總部經濟，吸引企業在港設立總部，推動產業多元化。

其他報道

粵澳深合區集成電路設計產業園逾80企業進駐 去年收入近14億元

全日沽空金額減19% 比率升至18% 盈富沽空增2.5倍

美的集團暗盤高開3% 報56.45元

恒指收市倒升53點 成不足500億 7個月最少 重上10天、50天、250天線

澳門中秋檔期首日錄12.5萬人次入境

交銀國際：民營內房仍面對資金壓力 惟擁高質土儲龍頭估值有望獲重估

北京有業主趕走末期癌症租客 憂單位變「凶宅」 限七日內搬走

馬化騰重奪內地首富之位

瑞穗：美減息 人民幣有支持 數據弱 內地需強刺激 料下調RRR

港澳金管局推動中央證券託管系統直接聯網

景順：本地地產商或有機會出現債務違約

【有片：埋身擊】恒指後市需重上18300點 才有望突破向上

半日沽空金額減30% 盈富沽空增3倍

中國聯塑主席斥1000萬增持公司股份

日圓升值見逾一年最強 美元兌日圓曾失守140

恒指半日跌50點 缺北水 成交減半 金價再創新高

普華永道據報正進行投資 以確保中國業務高質量和可持續

據報羅兵咸永道半年被最少60間公司解約 一日失5基金客