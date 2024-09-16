該報告共調查香港288間製造業企業，其中七成為中小企，三成為大型企業。德勤中國戰略與經濟諮詢合伙人江偉軒稱，隨著經濟轉型，香港製造業從表面看已外流至境外。但調研結果顯示，部分香港製造企業的總部職能依然留在香港，轉型成「製造服務業」。

調查結果顯示，近七成（69%）受訪企業認同「款多量少」是製造業發展新趨勢，企業需要快速回應客戶需求，發展新型製造模式。但香港製造業雖普遍認識到客製化小批量生產的重要性，但多數未納入智能化方案應對客製化新趨勢。

受訪企業中只有19%已引入智能化，高達53%企業表示沒有任何應對方法，顯示在實際操作中，智能化技術的應用仍不足。此外，67%受訪企業已收到或預計會受到客戶要求，於製造過程中加入綠色化及可持續發展標準。

受訪的製造業企業中，31%企業於香港進行技術產品開發，47%企業於香港進行全球採購，59%企業與香港進行資產管理和融資，顯示部分企業將高附加值的職能留港管理。生產力局首席數碼總監黎少斌稱，香港需積極發展總部經濟，吸引企業在港設立總部，推動產業多元化。

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