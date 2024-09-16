經季節性調整的數字顯示，截至7月底止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升0.6%及2.0%。

另外，7月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.9%及2.8%。首7個月計，則分別按年上升4.1%及3.7%。至於貿易價格比率指數，7月按年上升1.0%，而在首7個月則上升0.4%。

按地區劃分，7月輸往越南、內地和美國的整體出口貨量錄得升幅，分別錄得20.4%、16.7%和12.2%。另一方面，輸往台灣及印度的整體出口貨量則下跌，分別是跌8.0%和跌27.6%。價格方面，輸往美國、內地、台灣和越南的整體出口價格上升，輸往印度的整體出口價格則下跌1.4%。

至於進口地區，來自韓國、台灣和內地的進口貨量錄得升幅，分別錄得27.3%、17.3%和8.6%。另一方面，來自新加坡及日本的進口貨量則下跌，分別是跌2.8%和跌5.7%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，包括新加坡、韓國、內地、台灣和日本。

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