證監會指，今次特別息所派金額，已經將持股共24.4%的康佰股權的兩名股東，承諾交回其有權收取的特別息，重新分發給獨立股東的部份計算在內。若高院批准，這將成為已除牌公司以特別息向獨立少數股東支付的歷來最高賠償額。翻查資料，這亦為GEM板公司向獨立股東賠償最高金額的案例。

今次個案源於證監會在2018年7月展開的調查。該會發現康佰的營運及其管理層的行為和誠信存在令人嚴重關注的情況。其為保障投資大眾利益，於2019年5月29日指示聯交所暫停康佰股份的買賣。在停牌前，康佰股份的最後成交價為每股0.024元，其中75.6%的股份由獨立公眾股東持有。證監會更於2020年5月18日對該等答辯人展開法律程序，康佰股份在同年12月24日被聯交所除牌。

證監會稱，就今次和解，已就一份事實陳述書達成協議，當中包括說明，吳自2016年起曾為康佰的幕後董事，而在關鍵時間的執行董事只有廖及李二人，他們遵循吳的指令和指示來經營康佰的事務。三人致使康佰於2016年和2017年訂立收購兩個附屬公司的交易，收購定價被大幅推高共2.29億元。該等收購使吳能夠挪用康佰的資金從中獲得私利，並造成虛假印象，令人以為康佰擁有大量業務及資產，繼而成為其證券可繼續上市的理由。兩個被收購的附屬公司則由吳所促致的虛構或虛假業務組成。此外，三人亦致使康佰在沒有商業理由下借貸，並支付約6400萬元費用和利息。三人更虛假地誇大康佰在2016年至2019年的多個年度期間收益，並致使康佰蒙受共超過2.93億元的損失。吳、廖及李因此違反受信責任。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這是此類和解的首例，使康佰少數股東能夠直接從不法分子支付的賠償金額受惠。證監一直竭力維持市場的公義秩序，為少數股東討回公道，並使違法者付出代價。

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