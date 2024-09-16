新地執行董事郭基煇在致辭時表示，新地郭氏基金與理大一同成立以心建家獎學金，既幫助到優秀的理大學生，亦體現新地與理大在「產學研」和培育人才方面的緊密合作。新地多年來持續聘用理大畢業生，他們協力為新地打造多個地標性項目。集團感謝理大與新地多年合作，冀理大持續為香港及國家培育高端人才。

理大副校長（學生及環球事務）楊立偉表示，理大希望透過「創科建築研究計劃」將創新科技，包括智慧建築能源管理系統、綠色建築物料、綠色建造流程等大學科研成果，應用到新地旗下項目，以達致節能、減碳、數字化三大目標，從而協助節能減排，提升效率。自以心建家獎學金計劃成立以來，共19名修讀建築、房地產或工程相關學科而有經濟困難的優秀學生獲得資助。理大亦非常高興能夠與新地持續合作，為香港建築界培育新一代專業人才，推動嶄新綠色科技，幫助香港走向碳中和，締造一個可持續發展將來。

為了讓學生更深入體會本港地標式綜合項目的發展，新地安排獲頒獎學金的學生參觀西沙GO PARK。學生參觀後表示，項目讓他們了解到項目發展並非只是建築樓宇，更包含對整個社區的發展。

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