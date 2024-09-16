金朝陽集團（0878）就希雲大廈拍賣之最新進展作出公布指，上訴庭已於9月2日公佈駁回其上訴的判決，並裁定出售命令的三個月有效期，只能再延長三個月一次。因此，出售命令的有效性於8月29日之後，不再具有任何法律效力。該集團經過諮詢其專業顧問後，將不會提出上訴。換言之，該厦不再舉行拍賣。
此後，土地審裁處通知根據出售命令委任的受託人，並就受託人單方面申請進一步延長出售命令的期限，以進行第二次拍賣作出回覆，表示不會批准延期。受託人其後通知該集團，其會按照該條例第7（3）條的規定，在土地註冊處撤銷出售命令的登記。因此將不會進行第二次拍賣。各方將回復至作出強制出售申請前之狀態，猶如從未作出出售命令。據該集團董事所深知、盡悉及確信，不收購或出售希雲大廈的不分割份數，不會對其產生直接財務影響。
資料顯示，金朝陽持有銅鑼灣希雲大厦84.04%業權，該大厦曾經進行強拍卻流拍收場，金朝陽提出調低拍賣價亦被拒。有關拍賣亦延長3個月至8月29日。
其他報道
已除牌康佰誠信案三人與證監會和解 賠付1.92億全以特別息派付獨立股東
粵澳深合區集成電路設計產業園逾80企業進駐 去年收入近14億元
恒指收市倒升53點 成不足500億 7個月最少 重上10天、50天、250天線
交銀國際：民營內房仍面對資金壓力 惟擁高質土儲龍頭估值有望獲重估
瑞穗：美減息 人民幣有支持 數據弱 內地需強刺激 料下調RRR