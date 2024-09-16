此後，土地審裁處通知根據出售命令委任的受託人，並就受託人單方面申請進一步延長出售命令的期限，以進行第二次拍賣作出回覆，表示不會批准延期。受託人其後通知該集團，其會按照該條例第7（3）條的規定，在土地註冊處撤銷出售命令的登記。因此將不會進行第二次拍賣。各方將回復至作出強制出售申請前之狀態，猶如從未作出出售命令。據該集團董事所深知、盡悉及確信，不收購或出售希雲大廈的不分割份數，不會對其產生直接財務影響。

資料顯示，金朝陽持有銅鑼灣希雲大厦84.04%業權，該大厦曾經進行強拍卻流拍收場，金朝陽提出調低拍賣價亦被拒。有關拍賣亦延長3個月至8月29日。

其他報道

美的暗盤收報57.55元 高上市價5% 一手帳面賺275元

打風不停市丨港交所：惡劣天氣交易將於本月23日生效

已除牌康佰誠信案三人與證監會和解 賠付1.92億全以特別息派付獨立股東

香港7月整體出口貨量按年升8.7% 進口增6.5%

生產力局：香港製造業發展需智能化綠色化

蓋茨警告：即使避過戰爭 未來25年或再出現傳染病大流行

葉維義再增持惠理

百德國際被證監點名股權高度集中 街貨僅佔4.65%

粵澳深合區集成電路設計產業園逾80企業進駐 去年收入近14億元

全日沽空金額減19% 比率升至18% 盈富沽空增2.5倍

美的集團暗盤高開3% 報56.45元

恒指收市倒升53點 成不足500億 7個月最少 重上10天、50天、250天線

澳門中秋檔期首日錄12.5萬人次入境

交銀國際：民營內房仍面對資金壓力 惟擁高質土儲龍頭估值有望獲重估

北京有業主趕走末期癌症租客 憂單位變「凶宅」 限七日內搬走

馬化騰重奪內地首富之位

瑞穗：美減息 人民幣有支持 數據弱 內地需強刺激 料下調RRR

港澳金管局推動中央證券託管系統直接聯網