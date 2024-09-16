保聯指，透過香港保險公司購買「等效先認」保單，於內地出現意外需要索償時，以聯繫相關內地保險公司作即時處理；回港後的後續跟進，可以交由香港保險公司處理，不需要自己跨境跟進，給車主或司機帶來更多便利。

消委會指，購買「交強險」雖能符合內地法定保險的最低要求，惟一旦發生交通事故，其保障範圍及保額或不足以應付賠償責任。保聯表示，早前有香港車主在內地發生交通意外，及後在意外中受傷的港人於香港法院提告，最後香港車主需要為內地發生的交通意外向港人傷者作出大額賠償。

為免因類似意外而導致需要承擔重大的財務責任，保聯建議香港車主亦應考慮投保有關跨境車主責任保險一類的延伸保障，保障香港車主或司機在中國廣東省境內發生交通意外而以能產生在香港的司法責任。

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