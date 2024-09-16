活動設有攤位遊戲和燈謎競猜，還有明星義工即場獻唱懷舊金曲，而來自房協樂民新村的居民亦帶來精彩的跨代舞表演。煤氣公司常務董事黃維義和房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉亦親臨現場，並齊齊參與遊戲，與眾同樂。

黃維義致辭表示：「近年煤氣公司與房協在很多社區工作都合作無間，且攜手創下不少佳績，令人鼓舞。而今年的主題與飲食有關，這正是煤氣公司的強項之一，希望鼓勵各位長者『食得健康、活得有營』。」陳欽勉亦表示：「房協非常開心與煤氣公司合作，透過兩支優秀的義工隊伍的努力，將『溫馨』和『友里』兩大理念傳遞出去，期望雙方未來繼續合作做好安老工作，攜手推動社區和諧共融。」

與此同時，煤氣公司由2001年開始舉辦的「愛心月餅顯關懷」活動。其中，煤氣溫馨義工隊和水務署義工隊，參加了鄰舍輔導會在9月7日開展的「傳承愛『深』家訪活動」，為石硤尾邨的獨老、雙老或全老家庭送去關懷禮包和節日問候。今年，煤氣公司聯同多位立法會議員、區議員，以及不同慈善團體和社區組織，共送出超過32萬個愛心月餅，逾150間慈善機構及團體受惠；而過去20多年來，煤氣公司已累計送出超過361萬個愛心月餅。

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