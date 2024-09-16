中銀香港（2388）旗下中銀人壽公布2024年上半年業務表現。期内新造標準保費為111億元，較去年同期升近八成。本地業務與去年同期比較增長85%。人民幣保險產品表現逆市上升，人民幣新造標準保費較去年同期比躍升約23%，市場佔有率更升至55%，自2013年以來獨佔巿場鰲頭。直接渠道業務持續名列市場首位，較去年同期大幅上升近一倍，市佔率亦逾52%。
中銀香港（2388）旗下中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽在今年上半年採取多元化渠道策略，應市場需求推出儲蓄和萬用壽險產品，並繼續聯動中銀香港，提供針對高端客戶的專屬產品如瑆鑽私人財富終身壽險計劃。
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中銀人壽表示，未來將繼續優化業務結構和多渠道優勢，透過跨行業聯盟推動全方位的優質跨代「享老」藍圖規劃，照顧金齡族身心靈、財務及健康需要，並即將推出相關保險產品加以配合，開拓全新概念的旅居享老計劃，領航享老金融服務。此外，中銀人壽也會促進跨境業務，招聘並強化具銀行及優才背景的專業理財團隊，以科技導向，配合健康生態圈及數碼平臺的互動推廣，研發更多切合客戶需要的產品和服務。
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