個股方面，分析師郭明錤表示，從第一個周末的預訂情况看，iPhone 16 Pro系列的市場需求低於預期。蘋果股價隔夜創下六周以來最大跌幅。微軟計劃回購至多600億美元股票並提高季度派息。英特爾將為亞馬遜定制AI晶片，此舉可能有助於該公司扭轉頹勢並給美國工廠帶來業務。英特爾股價收市後時段一度飈升逾9%。

道瓊斯工業平均指數收漲228點，升幅0.56%，報41622點。標普500指數收漲7點，升幅0.13%，報5633點。納斯達克綜合指數收跌91點，或0.52%，報17592點。

高盛升129%，報485.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而蘋果跌2.78%，報216.32元，拖累道指40點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報216.32元，跌2.77%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報158.06元，升0.38%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.89元，跌0.85%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報533.28元，升1.65%，英偉達(美：NVDA)收市報116.78元，跌1.94%，微軟(美：MSFT)收市報431.34元，升0.17%，Tesla (美：TSLA)收市報226.78元，跌1.52%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.17%，報515點。德國DAX指數收跌0.36%，報18633點；法國CAC 40指數跌0.22%，報7449點；英國富時100指數收漲0.07%，報8278點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.58%，報5586點。

美國2年期債息曾跌最多1.64%，是9月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.19%。低見3.5238厘，是2022年9月13日3.4947厘後最低。收市跌0.88%，報3.5509厘，是2022年9月8日後收市新低，當日報3.5035厘。連跌3日，累計跌0.0906厘，對上一次連跌3日是9月5日。

美國10年期債息曾跌最多0.97%，是9月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.43%。低見3.6158厘，是9月11日3.603厘後最低。收市跌0.92%，報3.6176厘，是2023年6月1日後收市新低，當日報3.595厘。連跌2日，累計跌0.0564厘，對上一次連跌2日是9月4日。

美2年期10年期債息差連續7日正數，曾高見9.809點，是2022年7月1日10.603點後最高。收市報6.465點，是9月13日後收市新高，當日報6.684點。

美3個月10年期債息續倒掛，低擴闊至126.873基點，是9月13日134.74基點後最闊。收市報126.14基點，是9月12日後收市最闊，當日報130.632基點。

金龍指數曾跌最多0.76%，是9月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.52%。低見5575.95點，是9月12日5574.21點後最低。收市報5586.32點，是9月6日後收市新低，當日報5561.76點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.82%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見41733.97點，創上市新高。收報41622.08點，創收市價計新高。連升4日，累計升885.12點，對上一次連升4日是8月16日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月16日。

標指曾升最多0.18%，是9月13日後最大升幅，當日升幅為0.72%。高見5636.05點，是9月13日5636.27點後最高。收市報5633.09點，是8月30日後收市新高，當日報5648.4點。連升6日，累計升224.67點，對上一次連升6日是8月15日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是5月9日。

納指曾跌最多1.15%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.4%。低見17480.66點，是9月12日17338.32點後最低。收市報17592.13點，是9月12日後收市新低，當日報17569.68點。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2023年11月6日。

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