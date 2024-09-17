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港股ADR升2點 夜期高水3點 南北水續停 美的上市 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR升2點或0.01%，報17424點，即月恒指夜期跌25點，報17425點，夜期高水3點。南北水續暫停。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.89%，折合報375.97元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報81.42元；美團（3690）升2.95%，折合報126.31元；匯控（0005）升0.09%，折合報68.07元；建行（0939）升0.28%，折合報5.41元。

道期現跌0.061%；標期現跌0.06%；納期現升0.02%。日本東證指數現跌0.19%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.3%。

VIX指數隔晚升3.5%或0.58點，報17.14點。

紐油現升0.48%或0.34美元，報70.43美元；布油現升0.17%或0.12美元，報72.88美元；金價現升0.05%或1.32美元，報2583.77美元；LME 銅期貨隔晚升0.88%或82美元，報9390美元。比特幣現升0.81%或468.11美元，報58136.97美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0018厘，報3.6158厘。

今日焦點股份可留意：

美的（0300）上市，定價54.8元。美的公開發售超額認購4.3倍，一手中簽率100%。美的暗盤收報57.55元，高上市價5%，一手帳面賺275元。

馬可數字（1942）折讓14.5%配售新股集資逾8000萬。

LET Group（1383）開曼註冊地註冊代理人辭任，正物色新代理人及註冊辦事處。

中銀人壽（2388）上半年新造保費111億元。

煤氣（0003）伙房協辦活動賀中秋，逾20年來送超過361萬個月餅。

恒和集團（0513）料全年虧損擴大至不少於1.8億元。

松景科技（1079）全年扭虧為盈，賺約4000萬元。

金朝陽（0878）不再上訴，希雲大厦不再強拍。

打風不停市丨港交所（0388）：惡劣天氣交易將於本月23日生效。

葉維義再增持惠理（0806）

百德國際（2668）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔4.65%。

 

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