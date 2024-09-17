恒指今早低開35點或0.21%，報17386點，大市成交金額17億元；國指今早低開17點或0.29%，報6072點。恒生科技指數開市報3482點，跌0.42%。上升股份比例為3.04%，下跌為3.8%，無升跌為93.15%。
藍籌19隻升，36隻下跌，27隻無升跌。中信（0267）升1.09%，報7.45元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌1.61%，報42.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，14隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.08元，升0.93%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報42.8元，跌1.61%。
恒指續高於10天線(17351.12點)，跌穿20天線(17524.98點)。科指續高於10天線(3474.07點)、20天線(3480.43點)，跌穿50天線(3492.6點)。
凱德投資據報洽購Club Med最多30%股份。復星國際（0656）無成交，報3.99元。
復星旅遊文化（1992）開市報3.24元，升3.51%。
美的（0300）上市，定價54.8元。美的公開發售超額認購4.3倍，一手中簽率100%。美的暗盤收報57.55元，高上市價5%，一手帳面賺275元。開市報59.2元，升8.03%。
馬可數字（1942）折讓14.5%配售新股集資逾8000萬。無成交，報0.62元。
LET Group（1383）開曼註冊地註冊代理人辭任，正物色新代理人及註冊辦事處。停牌。
中銀人壽（2388）上半年新造保費111億元。開市報23.4元，跌0.21%。
煤氣（0003）伙房協辦活動賀中秋，逾20年來送超過361萬個月餅。開市報6.31元，無升跌。
恒和集團（0513）料全年虧損擴大至不少於1.8億元。無成交，報0.182元。
松景科技（1079）全年扭虧為盈，賺約4000萬元。開市報0.036元，升12.5%。
金朝陽（0878）不再上訴，希雲大厦不再強拍。無成交，報5.3元。
打風不停市丨港交所（0388）：惡劣天氣交易將於本月23日生效。開市報221.2元，無升跌。
葉維義再增持惠理（0806）。無成交，報1.25元。
百德國際（2668）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔4.65%。無成交，報0.455元。
破頂股包括，一脈陽光（2522）創上市新高，見25元，開市報25元，升2.04%；美的（0300）創上市新高，見59.2元，平上市低位0元，開市報59.2元，升8.03%；恆新豐控股（1920）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升1.85%。
1隻股份創上市新低，包括城建設計（1599）低見1.38元，開市報1.38元，跌1.43%。
異動股
上升異動股，包括，松景科技（1079）開市報0.036元，升12.5%；新焦點（0360）開市報0.059元，升11.32%；滄港鐵路（2169）開市報0.98元，升8.89%；健世科技－Ｂ（9877）開市報2.22元，升8.82%；美的（0300）創上市新高，見59.2元，平上市低位0元，開市報59.2元，升8.03%；南南資源（1229）開市報0.154元，升7.69%；廣聯工程控股（1413）開市報0.149元，升6.43%；眾誠能源（2337）開市報2.6元，升6.12%；凱富善集團控股（8512）開市報0.27元，升5.88%；輝煌明天（1351）開市報0.37元，升5.71%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.094元，升4.44%。
下跌異動股，包括，棠記控股（8305）開市報0.044元，跌10.2%；金貓銀貓（1815）開市報0.135元，跌10%；偉志控股（1305）開市報0.7元，跌6.67%；恆泰裕集團（8081）開市報0.044元，跌6.38%；速騰聚創（2498）開市報12.54元，跌6%；茶百道（2555）開市報4.51元，跌5.65%；新火科技控股（1611）開市報1.8元，跌5.26%；力天影業（9958）開市報1.9元，跌5%；裕承科金（0279）開市報0.02元，跌4.76%；匯財金融投資（8018）開市報0.068元，跌4.23%；國農金融投資（8120）開市報0.047元，跌4.08%。
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