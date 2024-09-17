恒指今早低開35點或0.21%，報17386點，大市成交金額17億元；國指今早低開17點或0.29%，報6072點。恒生科技指數開市報3482點，跌0.42%。上升股份比例為3.04%，下跌為3.8%，無升跌為93.15%。