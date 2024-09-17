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港交所陳翊庭：大型新股將「接踵而來」

港交所（0388）行政總裁陳翊庭今早出席美的（0300）上市儀式後指，大型新股將「接踵而來」，目前正處理約100宗上市申請，當中不乏計劃集資10億美元的申請。另外阿里巴巴（9988）近期雙重上市，成功納入港股通，價格直升，有很多北水落去買入，亦有很多外資買入。並且全球期待進入減息周期，都是利好股票市場和集資的信號。