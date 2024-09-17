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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 港元升值一周最強

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌1.28點子至3.7%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌5日是8月22日，當日拆息報3.99714%。

港元現報7.7911元升值16點子，曾貶值最多9點子，報7.7936元，亦曾升值最多25點子，報7.7902元，是9月6日7.7892元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升24.19點子至2.68452%，是9月12日後最高；1星期HIBOR跌2.68點子至3.00952%，是9月13日後最低；2星期HIBOR升6.48點子至3.36345%，是9月12日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至4.00214%，是2023年5月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.05點子至4.04506%，是2023年4月28日後最低；12個月期HIBOR跌1.3點子至4.06048%，是2022年9月16日後最低。

美元指數現報100.706貶值0.057點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.19721%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4741%，連續2日擴闊，利差是2023年9月04日後最闊，當日差距為-1.7576%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年8月21日，當日利差報-1.3688%。

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