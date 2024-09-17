沙田新城市廣場將於9月25日起至10月31日展出由樂高拼砌成的《清明上河圖》，中銀香港邀全港市民於9月23日一同見證全新健力士世界紀錄的誕生。同增亦將展出多件具有中國傳統文化特色的巨型樂高®雕塑模型，包括「龍行天下」、兵馬俑、國寶大熊貓及「熊貓孖寶」。公眾導賞團之活動詳情將稍後公布。
中銀香港公布，年輕品牌「理財TrendyToo」早前聯同本地唯一樂高®專業認證大師（LEGO® Certified Professional）洪子健（Andy），召集過千位年輕人，包括兩位「DSE超級狀元」鍾柏綸與廖俊翔，共同將《清明上河圖》，拼砌成全球最大的樂高®立體情景模型。
《清明上河圖》樂高®立體情景模型全長26米、闊1.78米、使用近300萬顆樂高®顆粒建構而成。中銀香港與Andy大師於年初開始策劃籌備，5月正式動手拼砌，細緻地呈現了北宋時代首都汴京的郊外春景、汴河水景及城市街景，讓這幅由宋代畫家張擇端繪製的傳世畫作，立體化及生動地活現在大家眼前。今次展覽的重點之一是「汴水虹橋」，貫穿兩岸街道的汴河上方，有一座橫跨兩岸、可容納大船穿過的「虹橋」。這座橋沒有橋墩與橋柱，僅靠木架之間互相搭疊，再以繩索捆紮的方式固定，整座虹橋毋須使用一根釘子，充分展現當時高超的建橋技術。連同上月在中銀大廈地下大堂率先展示的「城樓」、「孫羊正店」、「旅館」部分，組成汴京城繁華景象。中銀香港更邀得香港大學藝術學講師、中國繪畫史專家李俊彤博士，親身帶領「《清明上河圖》世一『鉅』作公眾導賞團」，讓市民深入了解當時汴京城內外的生活百態，以及傳世作品的歷史意義。
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