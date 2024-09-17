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博雅互動斥100個比特幣入股Web3遊戲商25%

博雅互動（0434）宣布，公司於今年與MTT ESports訂立認購協議，以100個單位的比特幣（BTC）為對價入股MTT ESports的25%股權。根據比特幣昨日的市價計算，相當於總價值約581.9萬美元（約4527萬港元）。

據博雅公告，MTT ESports是一家專注於Web3基礎設施及Web3遊戲的研發與運營的公司，其研發和擁有MTT Sports遊戲平台及MTT Network。

MTT Sports遊戲平台是一個支持PC和移動雙端的Esports應用，已於2024年推向市場，目標是打造一個國際頂級競技賽事品牌。MTT Sports遊戲平台通過提供免費參賽的方式， 讓遊戲用戶無需投入資金即可享受高品質的賽事體驗，讓更多的用戶能夠以健康的方式 參與競賽。

至於MTT Network是一條高性能的Cosmos生態區塊鏈，兼容EVM（是一個在以太坊區塊鏈上運行的虛擬機，可以執行用Solidity或其他編程語言編寫的智能合約），MTT Network是MTT Sports遊戲平台的技術載體。

博雅認為，MTT Sports遊戲平台與公司傳統遊戲業務有極強的互補性，希望借助MTT ESports實現在Web3遊戲領域更深的布局。

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