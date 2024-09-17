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恒指半日升250點 科指升1.2% 成交升至349億

A股假期休市，南北水續停，港股先跌後升，成交金額較上日同期升32%，但仍較上周五的519億仍低32%。市場觀望美聯儲議息結果，金價隔晚再創新高，美匯指數續偏軟。收息股偏好，中電（0002）、電能（0006）破頂。

恒指今早低開35點，高位升269點，低位跌53點，高低波幅324點。上升股份比例為25.29%，下跌為17.77%，無升跌為56.92%。

恒指半日升250點或1.44%，報17672點，大市成交金額349億元；國指升87點或1.44%，報6177點。恒生科技指數收報3540點，升1.24%。

藍籌股成交金額151.91億元，佔大市成交43.52%；科指成份股成交金額66.42億元，佔大市成交19.03%；國指成份股成交金額112.22億元，佔大市成交32.15%。

24隻雙櫃台股，總成交0.16億元人民幣，相當於約0.17億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.95%，至78.58億元，佔大市成交22.48%。牛熊證成交金額32.42億元，減少3.31%；窩輪成交金額46.15億元，增加19.62%。

藍籌74隻升，3隻下跌，5隻無升跌。九龍倉置業（1997）升5.01%，收報23.05元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌0.75%，收報369元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報77.65元，升4.58%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.55元，跌1.67%。

恒指曾跌穿10天線(17379.74點)、50天線(17411.57點)，升穿20天線(17539.29點)。科指10天線(3479.9點)、20天線(3483.35點)、50天線(3493.76點)失而復得。

港交所（0388）陳翊庭：大型新股將「接踵而來」。收報225元，升1.72%。

京東（9618）向沃爾瑪購內地即時零售和配送平台達達63.2%。收報104.6元，升1.16%。

凱德投資據報洽購Club Med最多30%股份。復星國際（0656）收報4.01元，升0.5%。

復星旅遊文化（1992）收報3.25元，升3.83%。

美的（0300）上市，定價54.8元。美的公開發售超額認購4.3倍，一手中簽率100%。美的暗盤收報57.55元，高上市價5%，一手帳面賺275元。創上市新高，見60元，平上市低位0元，收報59.2元，升8.03%。

馬可數字（1942）折讓14.5%配售新股集資逾8000萬。見52周低0.59元，收報0.6元，跌3.23%。

LET Group（1383）開曼註冊地註冊代理人辭任，正物色新代理人及註冊辦事處。停牌。

中銀香港（2388）：中銀人壽上半年新造保費111億元。收報23.95元，升2.13%。

煤氣（0003）伙房協辦活動賀中秋，逾20年來送超過361萬個月餅。收報6.47元，升2.54%。

恒和集團（0513）料全年虧損擴大至不少於1.8億元。收報0.182元，無升跌。

松景科技（1079）全年扭虧為盈，賺約4000萬元。創52周高，見0.085元，收報0.06元，升87.5%。

金朝陽（0878）不再上訴，希雲大厦不再強拍。收報5.3元，無升跌。

打風不停市丨港交所（0388）：惡劣天氣交易將於本月23日生效。收報225元，升1.72%。

葉維義再增持惠理（0806）。收報1.27元，升1.6%。

百德國際（2668）被證監點名股權高度集中，街貨僅佔4.65%。收報0.405元，跌10.99%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見5.15元，收報5.14元，升4.9%；喆麗控股（2209）創上市新高，見7.01元，收報6.86元，跌0.29%；安碩印度（2836）創上市新高，見42.68元，收報42.6元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1069.75元，收報1069.25元，跌0.01%；泛遠國際（2516）創上市新高，見1.48元，收報1.48元，升5.71%；一脈陽光（2522）創上市新高，見26.7元，收報24元，跌2.04%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見119.2元，收報118.8元，升5.04%；聲通科技（2495）創上市新高，見252.2元，收報252.2元，升2.94%；美的（0300）創上市新高，見60元，平上市低位0元，收報59.2元，升8.03%；晶門半導體（2878）創52周高，見0.39元，收報0.35元，升2.94%；白花油（0239）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升1.56%；中國中藥（0570）創52周高，見4.39元，收報4.36元，無升跌；國美金融科技（0628）創52周高，見0.44元，收報0.435元，升3.57%。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見71.25元，收報71.1元，升0.99%；萬洲（0288）創52周高，見5.95元，收報5.93元，升0.85%；電能實業（0006）創52周高，見55.35元，收報55.25元，升2.03%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.072元，收報0.087元，升14.47%；九毛九（9922）低見2.14元，收報2.2元，升0.46%；稻香（0573）低見0.415元，收報0.46元，升2.22%；極兔速遞（1519）低見5.17元，收報5.31元，跌1.12%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.061元，收報0.064元，跌1.54%；中國寶力科技（0164）低見0.285元，收報0.32元，跌8.57%；綠地香港（0337）低見0.121元，收報0.121元，跌2.42%；稻香控股（0573）低見0.415元，收報0.46元，升2.22%；永旺（0984）低見0.29元，收報0.29元，跌4.92%；新晨動力（1148）低見0.14元，收報0.142元，跌5.33%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.34元，收報2.35元，跌2.49%；嘉華國際（0173）低見1.63元，收報1.66元，升0.61%；金蝶（0268）低見5.26元，收報5.43元，升0.18%；國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.1元，升1.85%；包浩斯（0483）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%；福萊特玻璃（6865）低見8.86元，收報8.88元，跌3.27%；航天控股（0031）低見0.255元，收報0.26元，跌1.89%；青島啤酒股份（0168）低見40.05元，收報40.75元，跌0.49%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；龍記集團（0255）低見1.1元，收報1.1元，跌1.79%。

異動股

上升異動股，包括，松景科技（1079）創52周高，見0.085元，收報0.06元，升87.5%；世紀集團國際（2113）創52周高，見0.14元，收報0.057元，升54.05%；環龍控股（2260）收報1.8元，升28.57%；金輪天地控股（1232）收報0.043元，升22.86%；易通訊集團（8031）收報0.179元，升20.95%；國瑞健康（2329）收報0.104元，升20.93%；豐展控股（1826）收報0.06元，升20%；國際永勝集團（6663）收報0.295元，升19.92%；千盛集團控股（8475）收報0.28元，升19.66%；佳兆業（1638）收報0.102元，升18.6%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）收報1.29元，跌34.85%；中國新華電視（8356）收報0.385元，跌22.22%；神通機器人教育（8206）收報0.022元，跌21.43%；貝森金融（0888）收報0.03元，跌18.92%；積木集團（8187）收報0.24元，跌18.64%；金力集團（3919）收報0.031元，跌18.42%；中國生命集團（8296）收報0.034元，跌17.07%；藍河控股（0498）見52周低0.077元，收報0.081元，跌16.49%。

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