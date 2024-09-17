文章日期：2024年9月17日 12:27
今年新股「集資王」美的集團（0300）首日掛牌，開市報59.2元，較上市價54.8元高8%，半日最高見60元，最低見58元，中午收報59.2元，較上市價升8%，半日成交約27.47億元。
按每手100股計，不計手續費投資者每手帳面賺440元。
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