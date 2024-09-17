8月資金淨轉出最多的前五個資產類別包括「美國股票基金」、「大中華股票基金」、「香港股票基金」、「環球股票基金」和「香港股票基金（追蹤指數）」。這五個類別全為股票基金，合計轉出近63.8億元，其中「美國股票基金」單月轉出最多，達到20.4億元。

另一方面，8月資金淨轉入最多的前五個資產類別為「強積金保守基金」、「環球債券基金」、「保證基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「預設投資策略-核心累積基金」。排名前三屬固定收益基金類別，共錄得76.6億元的資金轉入，另外兩隻屬於「預設投資策略基金（DIS）」，上月亦錄得近15.5億元的資金淨轉入。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，市場預期9月美聯儲將首次減息，有望迎來2年半來高息年代的結束，但美國就業數據不及預期令美國經濟前景出現隱憂。資金流向反映成員風險偏好改變， 8月單月近82億資金湧入低風險資產避險，其中79億由股票基金流出，尤其是美股錄得單月20億流出。同時，分別有33億和30億轉入保守基金和環球債券基金，顯示出部分成員已提前布局， 於高息周期尾聲鎖定收益和進行債券配置迎接減息。

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