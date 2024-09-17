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瑞穗：香港IPO市場未轉勢 美元提防反彈 人民幣有支持 港元或見7.75

聯儲局即將議息，瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰發表報告認為，美元短期沽壓仍沈重，但議息結果出爐後或會有反彈，而聯儲局減息，根據2020年經驗，港元有機會逼近7.75，而人民幣目前於7.1徘徊，料美國大選前仍有支持。美的（0300）今早上市表現良好，不過由於港股估值偏低，IPO市場未見轉勢，所以資金流入、流動性短缺的程度有限。

報告指，市場據報因前官員Dudley的言論，而對聯儲局減息50基點的預期升至70%，該行認為美國經濟未見衰退，好大機會會減息50基點，無論結果如何，美國息口周期均處於轉捩點，料波動將會加大。美元近日下試100.5水平，沽壓仍然沈重，但如果落實減息50基點，「買入謠言，賣出事實」可能會暫時扭轉美元拋售局面。而聯儲局點陣圖將提供對其中性利率目標的見解。

報告指，人民幣近日表現顯示出，對大行下調經濟預測的韌性，該行認為，中國增長動力減弱不再令人意外，增長下調也沒有使市場預期發生重大轉變。相反，如美減息50基點，將會終結美元例外論(USD exceptionalism)，而隨後中美息差收窄可能會為人民幣提供進一步支撐，前提是人行維持小幅減息周期。預計，在美國大選結果為未來幾年中美緊張關係描繪出更清晰的畫面之前，離岸人民幣將繼續有支持。

報告指，美的上市高開8%，對港股是一個好兆頭，不過，並不意味著香港IPO市場出現好轉，因為香港股票市場估值，對於股票融資而言仍然偏低，恒指PE9.3倍，相比標普500為25.7倍，日本東證為14.9倍，滬深300為12.8倍。因此，資金流入抽新股、凍資收緊銀根的程度有限。雖然外資因地緣政治而流出，但南水、跨境理財通等內地資金，有助抵銷影響。港元方面，受惠美減息50基點預期而逼近7.79水平，但根據2020年環球危機加上美聯儲減息，港元或會快速逼近7.75。該行預計，即使減息50基點，港元也不會立即觸及7.75水平，因為聯準局不會在沒有明確表態的情況下發出激進減息周期的訊號。

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