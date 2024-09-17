目前標普給予中國內地信用評級為第五級的「A+」，展望為「穩定」。陳錦榮表示，若內地房地產和地方政府債務問題穩定，減少對經濟的拖累，經濟可持續較增長和健康增速，政府不需再運用類似財政支持，屆時對內地信用評級會有更穩定支持，如果可以持續評級甚至可以提升。他指真正決定評級的最終因素，是在政府不運用積極支持下，內地經濟可以多快回復穩健水平，以及相關的增速有多少。

陳錦榮認為，內地經濟目前情緒疲弱，與政府在房地產與地方政府債務去槓桿有關，自2008年以來，兩者皆為經濟增長的強勁動力，解決10多年來形成風險並不能在一兩年內就可完成。不過，他指今年沒有出現信貸過度增長，有助降低未來導致金融不穩定，影響主權信貸評級的風險，他預期今年內地非政府信貸的增長約為6%，不會出現信貸成長遠超過GDP增幅的問題。

美國減息在即，陳錦榮表示，環球金融市場狀况有利主權評級穩定，市場已經反映主要央行減息的預期帶動亞太區利率下跌，雖然韓國、泰國、印尼等央行因為通脹或匯率難以減息，但政府債券孳息也在近月下行，當美國在本月首次減息，孳息率可能會繼續下跌。另外，能源價格穩定、亞太區出口支持經濟增長，亦是有利亞太區的主權評級因素。

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