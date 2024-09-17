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標普：內地經濟增長放緩不會立即危及信用評級 需觀望增速能否持續

中國內地8月經濟活動數據較7月繼續放緩，市場普遍預期今年或未能達到約5%的增長目標，對於中國主權信用評級的影響，標準普爾全球亞太區主權評級部主管兼董事總經理陳錦榮認為影響有限，以人均年收入1萬至1.5萬美元的國家計算，4%至5%增幅亦是不錯的表現。不過，內地經濟增長以大額財政赤字為代價，近年內地債務增長約等於GDP的6%，若內地政府財政赤字增速維持甚至加快，但GDP不能維持4%至5%的增速，信用評級或會面臨壓力。

目前標普給予中國內地信用評級為第五級的「A+」，展望為「穩定」。陳錦榮表示，若內地房地產和地方政府債務問題穩定，減少對經濟的拖累，經濟可持續較增長和健康增速，政府不需再運用類似財政支持，屆時對內地信用評級會有更穩定支持，如果可以持續評級甚至可以提升。他指真正決定評級的最終因素，是在政府不運用積極支持下，內地經濟可以多快回復穩健水平，以及相關的增速有多少。

陳錦榮認為，內地經濟目前情緒疲弱，與政府在房地產與地方政府債務去槓桿有關，自2008年以來，兩者皆為經濟增長的強勁動力，解決10多年來形成風險並不能在一兩年內就可完成。不過，他指今年沒有出現信貸過度增長，有助降低未來導致金融不穩定，影響主權信貸評級的風險，他預期今年內地非政府信貸的增長約為6%，不會出現信貸成長遠超過GDP增幅的問題。

美國減息在即，陳錦榮表示，環球金融市場狀况有利主權評級穩定，市場已經反映主要央行減息的預期帶動亞太區利率下跌，雖然韓國、泰國、印尼等央行因為通脹或匯率難以減息，但政府債券孳息也在近月下行，當美國在本月首次減息，孳息率可能會繼續下跌。另外，能源價格穩定、亞太區出口支持經濟增長，亦是有利亞太區的主權評級因素。

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