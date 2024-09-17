歐舒丹（0973）公布，Laurent Marteau已辭任其董事會成員職位、公司行政職位及行政總裁職務，昨起生效，他的辭任是反映其有意更專注於個人追求及其他商業利益。 Marteau在今年4月1日始接任上任行政總裁兼副主席職務André Joseph Hoffmann的行政總裁職務。
集團指，在此期間董事會已設立集團行政總裁辦公室，並委任控股股東、主席兼執董Reinold Geiger、42歲的Samuel Antunes及53歲的Ingo Dauer為其成員，Antunes及Dauer則為公司高級管理層成員，兩人分別擔任集團財務總監及集團法務總監﹔自昨日盤後起生效。行政總裁辦公室的三名成員將共同負責集團的行政總裁一職。三人除擔任行政總裁辦公室成員的新職務外，亦將繼續擔任其現有職務，薪酬待遇方案並未因新委任而發生任何變動。
Marteau今年46歲，此前為公司行政總裁、執行董事兼常務董事，負責公司整體管理。他於全球美容行業擁有超過20年經驗，曾在LVMH集團任職15年，其後在2014年加入La Prairie集團，擔任全球旅遊零售及特別渠道副總裁，並於同年成為La Prairie集團董事會成員。於2020年，Marteau獲任命為La Prairie集團歐洲、美洲、中東及非洲副總裁。
其他報道
恒指收市升237點 成交630億 科指升1% 見月內收市新高
標普：內地經濟增長放緩不會立即危及信用評級 需觀望增速能否持續
瑞穗：香港IPO市場未轉勢 美元提防反彈 人民幣有支持 港元或見7.75
攜程：內地中秋假期博物館遊火熱 門票訂單量較端午假期多15%
【有片：埋身擊】紐約期油或回升至71美元 投資者可短線博反彈