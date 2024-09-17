集團指，在此期間董事會已設立集團行政總裁辦公室，並委任控股股東、主席兼執董Reinold Geiger、42歲的Samuel Antunes及53歲的Ingo Dauer為其成員，Antunes及Dauer則為公司高級管理層成員，兩人分別擔任集團財務總監及集團法務總監﹔自昨日盤後起生效。行政總裁辦公室的三名成員將共同負責集團的行政總裁一職。三人除擔任行政總裁辦公室成員的新職務外，亦將繼續擔任其現有職務，薪酬待遇方案並未因新委任而發生任何變動。

Marteau今年46歲，此前為公司行政總裁、執行董事兼常務董事，負責公司整體管理。他於全球美容行業擁有超過20年經驗，曾在LVMH集團任職15年，其後在2014年加入La Prairie集團，擔任全球旅遊零售及特別渠道副總裁，並於同年成為La Prairie集團董事會成員。於2020年，Marteau獲任命為La Prairie集團歐洲、美洲、中東及非洲副總裁。

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