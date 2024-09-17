澳門保安司發表博彩業現狀對澳門治安形勢的影響評估報告指出，根據司法警察局提供的數據，上半年由於來澳旅客人數持續增加及博彩業的復甦，與博彩相關的專案調查共有683宗，按年增加261宗，上升61.8%，較2019年同期疫情前減少 285宗，下降29.4%。
在眾多與博彩業相關罪案中，詐騙案件數量仍為最多，共159宗，約佔總體的23.3%；其次是暴利或高利貸案，共122宗，約佔總體17.9%；不正當據為己有案件共95宗，約佔總體13.9%；盜竊案件共80宗，約佔11.7%；違令（禁入賭場）案件共54宗，約佔7.9%；剝奪他人行動自由或非法禁錮及傷害身體完整性案件均為23 宗，約佔3.4%；其餘犯罪均處於總數3%以下。其中暴利、詐騙及不正當據為己有案件的增加數量較多。
「換錢黨」的非法兌換人士亦出現明顯的集團化及職業化的趨勢，上半年「換錢黨」所衍生的各類型犯罪中，最主要的犯罪類型為詐騙，共有351宗，較2023年及2019 年同期分別增加267宗及262宗。上半年，司法警察局與治安警察局於各項行動中共截獲2215名「 換錢黨」，對其中不涉刑案的2072名非本澳居民採取遣離及禁入境措施，並向博彩監察協調局通報1540名「換錢黨」，以便其開展禁入場措施。
上半年與博彩相關罪案的嫌疑人中，澳門、內地、香港、台灣及外藉人士分別達123 、639人、44人、4人及16名。被害人方面，澳門、內地、香港、台灣及外藉人士分別佔71人、420人、40人、5 人及8人。
保安司指，警方不斷加強預防和打擊工作，持續對娛樂場及周邊地區進行巡查，重點打擊非法兌換活動，有效維護治安環境，使今年上半年的博彩相關罪案數量仍明顯低於疫情前的2019年同期。保安當局與國家公安部持續保持密切聯絡，協力調查與打擊「換錢黨」及其背後的黑灰產業和資金鏈。
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